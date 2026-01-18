Estadio donde debuta Colombia en el Mundial 2026, no está listo; “queda trabajo por hacer”

Faltan 144 días para el inicio del Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá, por lo que muchas miradas están puestas en los estadios que albergarán la fiesta deportiva más grande del fútbol, en la que estará la Selección Colombia y varios emblemáticos escenarios deportivos, como en el caso del Azteca, donde la 'tricolor' debutará en el certamen orbital contra Uzbekistán, el próximo 17 de junio.

Por eso, en territorio 'manito' hubo novedades sobre cómo está el importante recinto, que viene teniendo varias remodelaciones desde hace varios meses, para tenerlo en óptimas condiciones, sin embargo, aún no está listo, y hay partes que aún tienen trabajo por hacer.



Así está el estadio Azteca, donde debuta la Selección Colombia

El diario 'MedioTiempo' fue el encargado de reseñar en una nota que "aunque las obras de remodelación del Estadio Azteca han avanzado considerablemente a cerca de dos meses de que reabra sus puertas al público, hay algunas zonas que generan especial inquietud por cómo lucen al día de hoy, entre las cuales sobresale la tribuna recién construida", dejaron saber este domingo.

La noticia salió a la luz por un "reciente video que compartió Rodrigo Velázquez en su cuenta de Instagram @mr_surfaces, se pueden ver algunos de los avances dentro de la reciente construcción", pero lo que preocupa es que según opina el citado medio mexicano "queda en claro que todavía con mucho trabajo por hacer".

Sobre lo que se observa en el contenido multimedia publicado en redes sociales está "ya la colocación del cableado, tuberías de ventilación y tabla roca, aunque está lejos de lucir como los renders que aparecen en el la página oficial del inmueble", por lo que el tiempo apremia para que el importante estadio Azteca esté listo para el Mundial 2026, y también para algunos partidos preparatorios que tendrá antes.



De hecho, sobre la fecha estipulada para la entrega del escenario deportivo, puntalizaron en que "Félix Aguirre, director adjunto del Coloso de Santa Úrsula, dijo que la obra será entregada el 28 de febrero, un mes antes de que abra para el encuentro México vs. Portugal", uno de los duelos atractivos antes de certamen orbital, en el que el astro Cristiano Ronaldo estará presente.

En otro tema, también hay novedades sobre las zonas lujosas o VIP que tendrá el estadio Azteca, por lo que también resaltaron que "se puede ver lujo en cada rincón, una experiencia al más alto nivel, al grado de que los jugadores pasarán a unos metros de los aficionados con el poder adquisitivo suficiente. La nueva experiencia premium se dividirá en tres zonas, las cuales tendrán mayores beneficios conforme más al centro del campo se ubiquen, como lo son Owner's Suites, Executive Suites y Chariman's Club", fue la explicación sobre algunos lugares nuevos y modernos del recinto.