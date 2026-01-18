Jugador de Selección Colombia la pasa mal en River Plate; “difícil explicar por qué juega siempre”

River Plate venció este sábado en tanda de penaltis por 4-2 a Peñarol tras igualar 0-0 en un partido amistoso de pretemporada jugado en el campus de Maldonado, próximo a la ciudad uruguaya de Punta del Este. En cancha, como titulares, estuvieron los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, aunque al último mencionado sigue en mal momento y la prensa no lo perdona.

En 'TyC Sports' realizaron un análisis jugador por jugador en el pálido empate sin goles y el triunfo desde los once pasos, y a los dos futbolistas de nuestro país no les fue bien, especialmente al exKrasnodar.



Críticas para Kevin Castaño en River Plate

Sobre el mediocampista de primera línea no hubo compasión, dándole la peor calificación de todos, 2/10, y apuntando fuertemente contra su actual nivel en el equipo de la 'banda cruzada'. "Ya nadie sabe qué esperar de Castaño. Arrancó 2026 de la misma manera que terminó 2025: jugando mal", aseveraron en el citado medio argentino.

Además, puntualizaron en sus carencias, ya que "las presencias de Moreno y Vera lo obligaron a influir más en ataque, y el colombiano le tiene fobia al área rival. Tuvo errores groseros en los dos costados de la cancha (un insólito cabezazo suyo para atrás terminó en un tiro en el travesaño)", y para terminar, sin filtro, señalaron que "es difícil explicar por qué juega siempre", teniendo la confianza del técnico Marcelo Gallardo.

Quintero y Castaño no tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores AFP

Otro que no tuvo una buena presentación fue Juan Fernando Quintero, quien aunque fue titular, apenas le dieron una nota de 4/10, y los comentarios no fueron tan crudos como a su compatriota Kevin Castaño, pero si analizaron su rendimiento.



"Muy poco del capitán de River. El pésimo estado de la cancha no ayudó, pero igualmente al colombiano le faltó influencia en los ataques del equipo. Comprometido, se lo vio bien físicamente y atento a presionar rápido tras pérdida, pero no logró desequilibrar. La falta de variantes ofensivas también le jugó en contra, aunque supo encontrar muy bien a Viña, como en la mejor situación de gol de la primera parte", escribieron sobre 'Juanfer', quien de hecho este domingo 18 de enero está de cumpleaños.



Así fue la victoria de River Plate contra Peñarol

Maximiliano Salas, Giulianno Galoppo, Tomás Galván y el juvenil Ian Subiabre marcaron desde los doce pasos y sentenciaron el triunfo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Por Peñarol convirtieron Gastón Togni y Leandro Umpiérrez. Julio Daguer remató lejos de la portería y el lanzamiento de Ignacio Aguirre fue atrapado por Santiago Beltrán, quien sumó minutos como titular ante las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión.

Cuando transcurrían 9 minutos de juego el joven portero chocó con Abel Hernández, quien se lesionó y debió abandonar el campo.

Tras finalizar su contrato con Liverpool y cerrar el año de 2025 como goleador de la Liga Uruguaya, el delantero de 35 años había formalizado poco antes su vinculación con Aurinegro y este sábado hizo su debut.

Por el momento se desconoce la gravedad de la lesión y por tanto el tiempo que tendrá al atacante fuera de los campos de juego.

Sobre el final, en otra de las jugadas destacadas, Subiabre estuvo muy cerca de marcar, pero su gran jugada acabó con una buena respuesta del guardameta Sebastián Britos.

El número 1 de Peñarol jugó por primera vez en un equipo en el que también estuvieron los recientemente incorporados Lucas Ferreira y Facundo Batista.

En River Plate volvieron a ser titulares Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y el creativo colombiano Juan Fernando Quintero, en tanto que Aníbal Moreno hizo su debut.

River Plate debutará en el torneo argentino el 24 de enero frente a Barracas Central.

Peñarol se medirá este lunes con Racing por la Copa de la Liga, un certamen de verano que disputan los equipos de primera división de Uruguay.