Eudalio Arriaga: "A la actual Selección Colombia le falta la cereza del postre que es un título"

A horas de comenzar la Copa América 2024 hay mucho optimismo y expectativa por la presencia y el papel que pueda tener la Selección Colombia en el certamen internacional que se disputará en Estados Unidos.

Por eso, en Gol Caracol palpitamos la presentación de nuestro combinado nacional y hablamos con Eudalio Arriaga, exjugador y quien fuese campeón de dicho torneo en el 2001, que es el único título de nuestro seleccionado.

El recordado y potente delantero se mostró emocionado al recordar el trofeo que levantaron en El Campín y contó algunas historias de lo que se vivió antes, durante y después de esa Copa América.

Por otra parte, Eudalio Arriaga es optimista con el actual nivel de la Selección Colombia al mando del técnico Néstor Lorenzo, de cara a buscar el título de la Copa América 2024.

¿Qué recuerdos le trae siempre que empieza una Copa América?

“Siempre con la expectativa, como todo hincha, de que Colombia pueda volver a lograr otro título para nuestro país, con el buen grupo que tienen, con los buenos jugadores y orgulloso, como tú lo dices, de pertenecer a ese grupo selecto de que pudimos dar hasta el momento el logro más importante que tiene el fútbol colombiano”.

¿Algún recuerdo que tenga vigente?

“Bueno, estos días tuvimos la oportunidad de reunirnos con varios de los que integramos la Copa América y los recuerdos son grandes de levantar esa Copa, pienso que es el recuerdo más grande o más gratificante que tenemos los jugadores, que pudimos hacer parte de eso”

La Copa América 2001 estuvo en duda de hacerse, ¿eso generó incertidumbre en la Selección?

“Sí, o sea, yo tengo una experiencia única porque era mi primera convocatoria a una Selección y el país estaba en un momento de conflicto, de violencia, que se dice que por eso no vino Argentina. Pero bueno, aparte de esa anécdota, pues se decía que la Copa América se hacía, no se hacía. Yo que tenía mi primera experiencia en una selección, agradecido que se pudo hacer y más por la forma como la conseguimos. Se ha hablado mucho, que no vino Argentina, pero bueno, como decimos por ahí, nadie te quita lo bailado. Muy contento y orgulloso de ser partícipe, como te dije, de ese título”

¿Qué le decía y pedía Francisco ‘Pacho’ Maturana en ese momento?

“Siempre me decía, usted me ha dado la mano y cuando tengo problemas, usted me tiene que solucionar. Entonces, yo agradecido porque, bueno, siempre fue el técnico que me convocó a la selección, que estuve más de cuatro o cinco años con él. Pude también jugar una Copa Confederaciones. Orgulloso de que me haya dirigido una persona tan importante como Pacho"

Selección Colombia - Eudalio Arriaga - Fotos: AFP y FCF

¿Qué recuerda de ese gol contra Chile en Copa América 2001?

“Ese gol es el único gol que pude marcar en la selección y es un gol muy recordado porque yo jugaba en Junior, y fue en el último minuto, estos días recordábamos eso después de 23 años. Es un gol que estos días mirábamos con los amigos y que es de un saque que queda muy marcado porque lo hace Miguel Calero, que ya no está con nosotros. Y el balón pasa de Miguel hacia Eudalio y es un gol que gustó mucho en Barranquilla. O sea, que es algo muy histórico. Siempre es bueno recordar esos momentos tan bonitos".

¿En esa Copa América 2011 quién lo arropó o quién fue como su papá en esa convocatoria?

“Hemos hablado siempre de esa Copa, porque para conseguir cosas tienes que tener unión y familia. Y desde el primer momento, la primera convocatoria, los veteranos, como decimos nosotros en el fútbol, arroparon a todos, porque éramos una camada de jóvenes. Yo igual me la pasaba con Elkin Murillo Y era como lo que es unión, con Roberto Carlos Cortés, John Restrepo, Andrés Orozco, Fabián Vargas".

¿Qué opina de la actual Selección Colombia?

“Yo siempre he tenido un respeto por esta camada de jugadores y yo creo que tenemos unos jugadores a nivel mundial top, como digo yo, que ya compiten en Europa, que se han ganado sus méritos. Son jugadores que han jugado dos Mundiales juntos. Ojalá con el fútbol que ellos tienen puedan darle otra vez esa alegría, que les pudimos dar a nuestro país. Son muy buenos jugadores, pasan por un buen momento y con ese momento pues lo puedan culminar con un título".

¿Le gusta lo que ha hecho Néstor Lorenzo?

“Sí, Colombia es un equipo que juega y está bien, como te lo digo, lo han demostrado las estadísticas que ha hecho el profe y bueno, estamos esperando que, como decimos por ahí, falta la cereza para el postre y que ojalá pueda ser con un título. Acá en Colombia siempre que hay una Copa de América estamos con ilusión”.