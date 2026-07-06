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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Gustavo Puerta, con un dato en la Selección Colombia que impacta; es noticia en el Mundial 2026

Gustavo Puerta, con un dato en la Selección Colombia que impacta; es noticia en el Mundial 2026

El volante está tenido un gran Mundial 2026 con la Selección Colomba, y en la antesala del compromiso contra Suiza, una estadística suya llamó la atención. ¡Acá lo que pasa con Gustavo Puerta!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Gustavo Puerta, volante de la Selección Colombia.
Gustavo Puerta, volante de la Selección Colombia.
Foto: AFP

Gustavo Puerta ha sido una de las gratas revelaciones del Mundial 2026. El volante, de 22 años, le ha dado su impronta al mediocampo de la Selección Colombia, no sólo brinda seguridad en su posición, sino que también ofrece versatilidad en creación; ha sido el complemento perfecto para Jefferson Lerma; el otro 'eje' de la 'tricolor'.

En su primera Copa del Mundo, el oriundo de la Victoria está brillando: buenos pases, despliegue físico, marca y colaboración. Esas han sido algunas de sus cualidades en los cuatro partidos que ha disputado la 'amarilla' en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá. Pero hay un dato demoledor del mediocampista que impacta, previo al partido de este martes contra Suiza por los octavos de final.

Jugadores de la Selección Colombia en entrenamiento.
Selección Colombia

La Selección Colombia y la marca que impondrá en el Mundial contra Suiza; una muy desgastante

Facundo Bernal, jugador uruguayo.
Gol Caracol

'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, con nuevo compañero en Real Betis; llega procedente de Fluminense

¿Qué pasa con Gustavo Puerta y cuál es el detalle relevante que es noticia en la Selección Colombia?

En ese orden de ideas, el futbolista de la 'tricolor' es el segundo jugador que más kilómetros ha recorrido en la Copa del Mundo 2026, con 1.132; estadística en la que es superada por uno de los 'cracks' de la Selección Francia, Michael Olise, quien ha recorrido un total de 1.155 kilómetros. El top-3 lo completa Pedri González, de España con 1.129.

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El otro sudamericano que aparece en el listado es Enzo Fernández, de la vigente campeona del mundo: Argentina, con un total de 1.107 kilómetros recorridos.

Así las cosas, el rendimiento de Puerta con la Selección Colombia también lo validan las estadísticas, y ahora se espera que esos buenos números y rendimiento los mantenga en el siguiente reto de la 'amarilla' en la Copa del Mundo que será contra Suiza, por un lugar en los cuartos de final.

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