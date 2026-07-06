Neymar y su inminente despedida en la Selección de Brasil; sin Copa América y sin Mundial

El reinado de Neymar da Silva Santos Júnior ha durado 5.748 días, casi 16 años en los que el delantero no ha logrado su gran objetivo: ganar el sexto Mundial para Brasil.

La era Neymar arrancó el 10 de octubre de 2010 y finalizó el 5 de julio de 2026 entre lágrimas y oraciones, tras caer eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Noruega (1-2).

Su premio de consolación es que termina como máximo goleador histórico de la 'Seleção' con 80 tantos.

"Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó", dijo el 10 del Santos en declaraciones al canal GeTV tras 130 partidos con la absoluta.



Paradójicamente, el escenario de ambas fechas fue el mismo, el MetLife Stadium de Nueva Jersey, aunque en circunstancias totalmente diferentes.

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Un debut prometedor

En 2010, 'O menino Ney' fue presentado como el sucesor de Pelé. Su irrupción en el Santos deslumbró al mundo. Con sólo 18 años, muchos pidieron su convocatoria para el Mundial de Sudáfrica 2010.

El seleccionador Dunga, sin embargo, lo dejó fuera para decepción de medio país y Brasil cayó en cuartos ante Países Bajos.

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Con Mano Menezes debutando en el banquillo, Neymar se puso por primera vez la camiseta 'verdeamarela' en un amistoso contra Estados Unidos. Empezaba un nuevo ciclo repleto de nuevos nombres, como Alexandre Pato y David Luiz.

El arranque fue prometedor. 'Ney' salió de inicio y abrió el marcador de cabeza. Lo celebró con los brazos en alto y una sonrisa. Pato marcó el segundo para el definitivo 2-0.

La afición se frotaba las manos con su nueva joya. Pero sus actuaciones en el campo no se tradujeron en los títulos esperados.

Sin Mundial, ni Copa América

Neymar igualó a Pelé disputando cuatro Mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero 'O Rei' ganó tres; Neymar, ninguno.

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En 2014, se fracturó una vértebra en cuartos contra Colombia, siendo uno de los mejores jugadores del torneo, y se perdió el humillante 7-1 de Alemania en 'semis'.

En Rusia y Catar, Bélgica y Croacia detuvieron su camino en cuartos. Dolorosa fue la eliminación contra Croacia. Tras un disputado 0-0, Neymar se inventó un golazo en la prórroga, pero el equipo de Luka Modric empató poco después y llevó la eliminatoria a los penaltis.

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En esta última edición tuvo un papel testimonial. Su convocatoria por el seleccionador Carlo Ancelotti fue toda una sorpresa porque llegó lesionado y estuvo de baja durante el primer mes de concentración.

Neymar, que llevaba sin defender la absoluta 981 días por culpa de un sinfín de lesiones, sólo tuvo unos minutos en la última jornada de la fase de grupos ante Escocia, cuando Brasil ya ganaba 3-0, y una media hora contra Noruega.

Esta vez fue Erling Haaland quien acabó con el sueño del hexacampeonato con un doblete en los últimos diez minutos. Neymar maquilló desde el punto de penalti en la prolongación.

Tampoco tuvo suerte en la Copa América. Participó en tres ediciones del torneo: 2011, 2015 y 2021. Su mejor resultado fue la final de 2021, que perdió 1-0 ante la Argentina de Lionel Messi en el Maracaná.

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En la edición centenario de 2016, en Estados Unidos, no jugó porque priorizó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en los que se colgó la medalla de oro, su mayor logro junto con la Copa Confederaciones de 2013.

Ya en 2019, con Brasil como anfitrión, se perdió la triunfante campaña de su selección, último gran título de la pentacampeona del mundo, tras lesionarse en un amistoso preparatorio. Tampoco estuvo en la de 2024 por problemas físicos.

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Su declive en la Canarinha coincidió, además, con la decadencia de su carrera a nivel de clubes. Protagonizó el fichaje más caro de la historia, al dejar el Barcelona por el París Saint-Germain (PSG), pero en 2023, en una decisión sorprendente, eligió el proyecto multimillonario del Al-Hilal.

Las lesiones redujeron su aventura saudí a siete partidos. En enero de 2025 volvió a casa, a su Santos, para recuperar la confianza y prepararse de cara a un Mundial que terminó en nada.

"Por desgracia, otro Mundial que se nos escapa", resumió con un nudo en la garganta en la zona mixta del MetLife. Brasil ya busca nuevo rey.