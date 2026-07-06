Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 3: Tadej Pogacar, nuevo líder

Este lunes, la etapa 3 del Tour de Francia 2026 se llevó a cabo entre Granollers y Les Angles con un recorrido de 198 kilómetros y cuatro puertos de montaña. El ganador fue el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG), quien le arrebató la camiseta amarilla al danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

Los corredores tomaron la salida en Granollers y rápidamente se presentó un percance. Mathias Vacek, Bruno Armirail, Tobias Foss, Thymen Arensman, Joshua Tarling, Michał Kwiatkowski y Matthew Riccitello se cayeron. La montaña no se hizo esperar y Valentin Paret Peintre ganó los puntos en Côte de Saint Feliu de Codines.

Después de varios ataques, la fuga de la fracción se formó con Alex Baudin, Nicolas Prodhomme, Vlad Van Mechelen, George Bennett, Raúl García Pierna y Mattéo Vercher. El colombiano Egan Bernal sorprendió al meterse como perseguidor en solitario, pero su aventura duró poco por problemas que presentó en su bicicleta.

Baudin fue el más luchador de los escapados y cruzó primero en el esprint en Campdevànol y en los puertos ubicados en Col de Toses y Col du Calvaire.



Poco a poco el pelotón fue acelerando y por ende los escapados terminaron cediendo. El último en ser alcanzado fue Baudin a menos de 13 km de la meta.

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En los último kilómetros, Isaac del Toro lanzó a Tadej Pogacar, quien se marchó en solitario. Jonas Vingegaard intentó seguir el paso, pero no pudo y se tuvo que conformar con la segunda plaza. Richard Carapaz (EF Education EasyPost) se mostró fuerte y fue tercero.

'Pogy' no solo ganó la fracción sino que también se puso la camiseta amarilla de líder.

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Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 3