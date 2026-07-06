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Gol Caracol  / 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, con nuevo compañero en Real Betis; llega procedente de Fluminense

'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, con nuevo compañero en Real Betis; llega procedente de Fluminense

Se trata del uruguayo Facundo Bernal, volante que tuvo destacadas actuaciones con el Fluminense de Brasil. Ya está en Sevilla y es el primer fichaje de los 'verdiblancos'.

Por: EFE
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Facundo Bernal, jugador uruguayo.
Facundo Bernal, jugador uruguayo.
afp.

El centrocampista uruguayo Facundo Bernal, primer fichaje estival del Real Betis procedente del Fluminense brasileño a cambio de 9,5 millones de euros (unos 10,8 millones de dólares), llegó este lunes a Sevilla para comenzar la pretemporada a las órdenes del entrenador chileno Manuel Pellegrini.

El nuevo futbolista bético llegó a las 15.30 horas (13.30 GMT) en un vuelo procedente de Lisboa y fue recibido por el secretario técnico del club verdiblanco, Álvaro Ladrón de Guevara.

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Bernal, de 22 años e internacional absoluto en una ocasión con Uruguay, ha firmado un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2031, después de superar en Río de Janeiro un exhaustivo reconocimiento medico, ya que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en octubre de 2022.

El mediocentro montevideano, que no ocupará plaza de extranjero debido a su pasaporte italiano, se formó en el Defensor Sporting, en cuyo primer plantel debutó en 2021, y luego fue transferido en 2024 al Fluminense, con el que ha disputado 83 partidos oficiales en los que no ha marcado ningún gol, pero ha dispensado tres asistencias.

Facundo Bernal es la única incorporación que ha cerrado hasta el momento el Betis, que comenzará este martes la pretemporada, con los preceptivos reconocimientos médicos, y en la que llevará a cabo una primera concentración en Klosterpforte (Alemania) entre el próximo miércoles, día 8, y el sábado 18.

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