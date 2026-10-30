Hora y dónde ver EN VIVO EN TV los partidos de la Selección Colombia en noviembre de 2026

El mes de noviembre llega 'cargado' con partidos de la Selección Colombia. No sólo el combinado de mayores masculino tendrá acción, sino que también la Sub-17 tratará de dejar en lo más alto el nombre del país en el Mundial de la categoría que se jugará en Catar.

Por supuesto que todos estos compromisos de la 'tricolor' los podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en la plataforma de Ditu, en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol para que se agende de una vez y no se pierda nada.

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Hay que empezar por indicar que en noviembre, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán doble confrontación frente a Chile. Siendo el primer partido de preparación el viernes 19 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, y luego viajarán a tierras australes para el segundo encuentro de fogueo. Este último está establecido para el martes 17 en el Nacional de Santiago.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia AFP

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Por el lado de la Selección Colombia Sub-17 quieren dejar huella en la cita orbital en Catar 2026, que dará su puntapié inicial desde el 19 de noviembre. Los conducidos por Freddy Hurtado hacen parte del grupo L y en el mismo enfrentarán a Japón, Honduras y Serbia, siendo el debut contra los nipones el día 21.



Acá el calendario de partidos de la Selección Colombia en noviembre: día, hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE

Colombia vs. Chile



Día: 13 de noviembre.

13 de noviembre. Jornada: fecha FIFA de noviembre.

fecha FIFA de noviembre. Estadio: Olímpico Pascual Guerrero (Cali).

Olímpico Pascual Guerrero (Cali). Hora: Colombia: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m. Transmisión por TV : Gol Caracol y DITU.

: Gol Caracol y DITU. ONLINE: www.golcaracol.com

Chile vs. Colombia



Día: 17 de noviembre.

17 de noviembre. Jornada: fecha FIFA de noviembre.

fecha FIFA de noviembre. Estadio: Nacional (Santiago de Chile).

Nacional (Santiago de Chile). Hora: 6:00 p.m. (Colombia)

6:00 p.m. (Colombia) Transmisión por TV : Gol Caracol y DITU.

: Gol Caracol y DITU. ONLINE: www.golcaracol.com

Selección Colombia FCF

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Los partidos de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Catar 2026

Japón vs. Colombia



Día: sábado 19 de noviembre.

sábado 19 de noviembre. Jornada: primera fecha del grupo L.

primera fecha del grupo L. Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

7:30 a.m. (Colombia). Estadio: Aspire Zone (Doha, Catar).

Aspire Zone (Doha, Catar). Transmisión por TV : Gol Caracol y DITU.

: Gol Caracol y DITU. ONLINE: www.golcaracol.com

www.golcaracol.com

Honduras vs. Colombia



Día: martes 24 de noviembre.

martes 24 de noviembre. Jornada: segunda fecha del grupo L.

segunda fecha del grupo L. Hora: 10:30 a.m. (Colombia).

10:30 a.m. (Colombia). Estadio: Aspire Zone (Doha, Catar).

Aspire Zone (Doha, Catar). Transmisión por TV : Gol Caracol y DITU.

: Gol Caracol y DITU. ONLINE: www.golcaracol.com

Selección Colombia Sub-17 participará en el Mundial de la categoría en Catar. Foto: AFP

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Colombia vs. Serbia

