¿Es el momento para que Jhon Durán vuelva a la Selección Colombia?; controversia no para

Jhon Durán fue tema de conversación este viernes en el programa 'Jugada Maestra' que se emite por la plataforma de Ditu. El delantero antioqueño vive un buen presente en lo deportivo con el Benfica, y adicional a ello, en cuanto a la disciplina y la buena conducta, está 'uno A'. Su técnico en las 'águilas, Marco Silva, no para de alabar el gran comportamiento por parte del número '22'.

A raíz de que se acerca una nueva convocatoria en la Selección Colombia para lo que serán los duelos de preparación contra Chile, en el mencionado magazine hicieron el interrogante sobre si el surgido del Envigado merecía una oportunidad de vuelta en la 'tricolor'. Los panelistas tuvieron posturas muy encontradas.

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Por un lado, Norberto Peluffo respaldó el proceso de crecimiento de Durán y abogó por su llamado en la 'amarilla' para estos duelos de fogueo ante la 'austral'.

Jhon Durán, delantero colombiano, en un partido del Benfica por la Liga de Portugal. Getty Images

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"Él es el nueve de la Selección (Colombia) hoy, una oportunidad merece. No creo que el técnico del Benfica hable por hablar; el tipo está convencido de que este muchacho está mejorando", sostuvo.



Sin embargo, la respuesta de Javier Castell fue contundente y se enfocó en el aspecto pedagógico y actitudinal del delantero del Benfica. No olvidó lo que sucedió en el pasado con Jhon Jáder y la polémica que se instauró por las peleas en la interna del combinado de nuestro país.

"Yo no lo llamaría. Merece que él recapacite de verdad. Tiene que saber y aprender. Cuando sepa que le costó regresar a la Selección y mire esa vivencia, se ganará otra convocatoria. En la vida tiene que aprender", sentenció el 'profe' Castel.

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A continuación, Castell cerró su intervención reafirmando que el delantero desaprovechó su momento estelar en la Selección Colombia: "Él tuvo su oportunidad de ser ese 'nueve' y la despilfarró. Ahora tiene que volverse a ganar esa convocatoria".

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia contra Chile?

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El primer compromiso de preparación se disputará el viernes 13 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, escenario en el que se espera buena cantidad de aficionados de la 'tricolor'.

Posteriormente, la Selección Colombia viajará a territorio austral para cumplir el segundo duelo. La cita será el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago, a partir de las 6:00 de la tarde, en horario de nuestro país. Ambos compromisos los podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, para que se agende y no se los pierda.