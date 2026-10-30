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Gol Caracol  / Salen a la luz los votos oficiales del Balón de Oro 2026; Harry Kane aventajó por poco a Mbappé

Salen a la luz los votos oficiales del Balón de Oro 2026; Harry Kane aventajó por poco a Mbappé

El diario 'L'Équipe' dio a conocer los detalles oficiales de la votación del Balón de Oro 2026, y que dejó como ganador a Harry Kane. El inglés superó por la mínima a Kylian Mbappé.

Por: EFE
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Harry Kane fue el ganador del Balón de Oro 2026; Kylian Mbappé fue segundo en las votaciones.
Harry Kane fue el ganador del Balón de Oro 2026; Kylian Mbappé fue segundo en las votaciones.
Fotos: AFP

El delantero británico Harry Kane superó por tan solo 28 puntos al atacante francés Kylian Mbappé en la votación del Balón de Oro masculino, con 1.055 puntos frente a 1.027, respectivamente, mientras que el español Lamine Yamal quedó en tercera posición con 881.

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El recuento de votos, desvelado este viernes 30 de octubre por el diario deportivo francés 'L'Équipe', revela una votación muy ajustada en los puestos de cabeza que se decantó por poco a favor del jugador del Bayern Múnich, convertido en el primer inglés en levantar este codiciado trofeo en 25 años.

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En cuarta posición, el centrocampista español Rodri Hernández cosechó 726 puntos y en quinta el argentino Lionel Messi se quedó con 612.

Harry Kane Balón de Oro
Harry Kane Balón de Oro
AFP

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Completaron el 'top 10' el georgiano Khvitcha Kvaratskhelia, el francés Ousmane Dembélé, el noruego ⁠Erling Haaland, el también galo Michael Olisey el español Fabián Ruiz.

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas levantó su tercer Balón de Oro con 618 puntos, casi un centenar más que los que se anotó la segunda mejor clasificada, la polaca del Barcelona, Ewa Pajor.

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La española Patri Guijarro, por su parte, quedó en quinta posición con 221 puntos.

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Recordemos que la gala del Balón de Oro 2026 se celebró el 26 de octubre, en Londres, coincidiendo con el setenta aniversario del premio.

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