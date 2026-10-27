Exjugador de Selección Colombia analizó proceso de renovación; no es de un día para otro

Tras la eliminación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 y las recientes convocatorias de Néstor Lorenzo, quien le ha dado la oportunidad a varias 'caras nuevas' para incorporarse al procesa de la 'tricolor'; uno de los que vistió la amarilla y fue referente en el centro del campo, analizó la renovación del combinado de nuestro país.

Se trata de Carlos Sánchez, quien, en charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', habló desde su experiencia sobre cómo debería llevarse a cabo una renovación en el equipo nacional, enfatizando en los tiempos, procesos y demás.

Publicidad

"En mi experiencia, una renovación a nivel de selección ya debe estar dentro de la selección y argumento por qué. Pasa que en una selección tú no tienes el tiempo de entrenamiento como en un club; en una selección, la convivencia se da por convocatorias, entonces, cuando la renovación va a llegar en una selección, los jugadores que van a tomar ese rol, deben estar con tres años de concentración. Esa es mi manera de ver el recambio", indicó de entrada el reconocido exfutbolista colombiano.

Carlos Sánchez, exjugador de la Selección Colombia Getty Images

Publicidad

Y es que, a su concepto, más allá del talento y calidad del futbolista; hay situaciones importantes que se basan en otros aspectos, al momento de engranar en un equipo nacional: "Yo creo que, sin demeritar los jugadores que llegan, no es el tema del talento, sino del ecosistema de una selección, del convivir, del saber que te vas a poner una camiseta que tiene cincuenta millones de técnicos, porque todo el mundo en Colombia es hincha de la selección".



¿Cómo se debe dar ese proceso de renovación?

"Dentro de una estructura de selección, el recambio ya debe haber convivido con el jugador o con la estructura que hay dentro de una selección. Cuando tú vas y ves otras selecciones, se ve que sale el volante o central más veterano y ya está su reemplazo dentro de tres años de convocatoria. Que no ha tenido mucho protagonismo, sí, pero ya sabe cómo le gusta que le den la pelota al volante 5, ya sabe cómo recibe el lateral, ya sabe cómo es el comportamiento de una concentración y ya te conviertes en un jugador de selección".

Publicidad

¿Qué diferencia al jugador de selección con el de club?

"Se piensa totalmente distinto, los cuidados son distintos; en el momento de afrontar un partido a tu club cuando hay un llamado de selección es distinto, porque tienes que cuidarte también. Para mí, el recambio ya debe estar dentro de la selección. El seguimiento tiene que estar siempre. No es fácil llegar y ponerte la camiseta cuando hace una semana estabas viendo al ídolo tuyo; es un peso y tienes que responder".

