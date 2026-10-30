Milan vs. Inter de Milán, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el derbi por la fecha 10 de la Serie A

El Estadio San Siro se viste de gala este sábado 31 de octubre para albergar una nueva edición del 'derby della Madonnina': Milan vs. Inter: un duelo tradicional que tiene a 'rossoneros' y 'nerazzurri' con sensaciones y trayectorias completamente diferentes a esta altura del campeonato.

Por un lado, está el Inter de Milán que llega como líder del campeonato junto a la Lazio. Los dirigidos por Cristian Chivu firmaron un arranque de campaña histórico, acumulando 25 puntos de 27 posibles, tras nueve fechas disputadas. Con un balance ofensivo demoledor, impulsado por figuras como Marcus Thuram y la solidez táctica que comanda su banquillo, el Inter busca estirar su ventaja en la cima. Sin embargo, afrontan el derbi con bajas sensibles en su estructura como la de su capitán Lautaro Martínez, un reto que pondrá a prueba la profundidad de su plantilla.

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Al otro lado del charco se encuentra el AC Milan, que marcha en la quinta posición con 18 puntos, y obligado a reaccionar tras un tropiezo reciente ante el Bologna. Los dirigidos por Ruben Amorin, confluyen una columna vertebral de jerarquía donde hombres como Luka Modrić y Adrien Rabiot aportan la pausa y el desequilibrio en la medular, acompañados por el desborde de Christian Pulisic.

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Aunque el Inter parte como favorito por su inercia y regularidad, el Milan mantiene una racha favorable en los duelos directos recientes, y urge de una victoria consagratoria para disipar dudas: meterse de lleno en la pelea por el Scudetto y regalarle una alegría a su gente, en un clásico que promete emociones de principio a fin.



En el plano histórico de la Serie A, el dominador del derbi es ligeramente el Inter con 62 victorias, frente a los 59 triunfos del Milan y 57 empates. Sin embargo, el pasado reciente rompe con esa tendencia: en sus últimos cinco enfrentamientos directos, el saldo favorece a los 'rossoneros' con tres victorias, un empate y una única alegría 'nerazzurra'.

Milan vs. Inter de Milán: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Serie A: