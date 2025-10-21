Hora y TV para ver en vivo Colombia vs. Costa de Marfil en el Mundial Sub-17 Femenino 2025

La Selección Colombia Femenina juega gran parte de su futuro en el Mundial Femenino Sub-17 el miércoles 22 de octubre en choque contra Costa de Marfil, válido por la segunda fecha del grupo E.

La contienda se programó para la cancha número 2 del centro deportivo denominado Academia Mohammed VI, en Rabat, capital marroquí, donde se disputan gran parte de los cotejos con escaso o nulo público debido que en esta oportunidad los equipos participantes pasaron de 16 a 24 y el certamen se desarrolla en una sola ciudad.

Las suramericanas vienen de caer 4-0 en su debut frente a España, en la apertura del grupo E, mientras que el elenco africano igualó 1-1 en su estreno contra Corea del Sur, motivo por el que ambos bandos están obligados a sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación a octavos de final, instancia a la que irán los 2 primeros de cada cuadrangular y los 4 mejores terceros.

Entre tanto, en el otro cotejo del grupo jugarán por el liderato España y Corea, confrontación que será en el mismo campo, aunque a primer turno, a las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).



En consecuencia, las ‘cafeteras’ necesitan ganar para ascender al segundo lugar del grupo, en el que actualmente ocupan la última posición, y así seguir dependiendo de sí mismas para avanzar en la última jornada, cuando deberán medirse con el cuadro coreano.

⦁ Así marcha el grupo E

Segunda fecha:

- España vs. Corea del Sur

- Colombia vs. Costa de Marfil

⦁ Posiciones

1. España: 3 puntos

2. Corea del Sur: 1

3. Costa de Marfil: 1

4. Colombia: 0

Hora y TV para ver Colombia vs. Costa de Marfil en el Mundial Femenino Sub-17

Las acciones se podrán observar en directo mediante la señal abierta de Caracol Televisión HD2, las plataformas de Gol Caracol (Golcaracol.com y Youtube.com/golcaracol) y a través de la aplicación Ditu.

⦁ Datos del partido

Costa de Marfil vs. Colombia

Fecha: miércoles 22 de octubre

Hora: 2:00 p. m. (de Colombia)

Cancha: campo 2, Academia Mohammed VI, de Rabat

TV: Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu

