Hora y TV para ver en Colombia los partidos del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025

El Mundial Femenino Sub-17 prende motores con el duelo inaugural entre Marruecos, elenco anfitrión, y Brasil, compromiso perteneciente al grupo A y que se podrá observar en directo por señal abierta de televisión en Colombia mediante Caracol HD2, así como vía web de manera gratuita por Gol Caracol.

Además, estarán a disposición del público de la misma manera todos los encuentros de la Selección Colombia, que hace parte del cuadrangular E, en el que sus rivales serán España (octubre 17), Costa de Marfil (22 de octubre) y Corea del Sur (25 de octubre).

Pero esa no será toda la oferta para la afición, ya que también se podrán ver más encuentros del torneo, como 2 choques de la segunda fase, 2 de la tercera, una semifinal y la final.

Esta Copa del Mundo implementará varias novedades, empezando por el aumento de participantes si se tiene en cuenta que por primera vez se efectuará con 24 combinados nacionales.



El sistema de competencia tendrá a 6 grupos en los que se jugará bajo el formato de todos contra todos a una vuelta. Los 2 primeros de cada cuadrangular irán a octavos de final junto a los 4 mejores terceros. Es decir, solo 8 equipos quedarán eliminados en primera fase.

El campeón defensor es Corea del Norte, que en esta categoría acumula 3 coronas, siendo el más veces campeón. Mientras que Suramérica, con 4 representantes (Paraguay, Brasil, Ecuador y Colombia), va por su primer título.

Será la novena edición de este Mundial, que tendrá como epicentro a Rabat, ciudad con 3 estadios que serán utilizados para la totalidad de las contiendas.



Hora y TV para ver el Mundial Femenino Sub-17 de 2025

A continuación, la programación de juegos que se podrán observar en directo en suelo colombiano mediante la señal abierta de Caracol Televisión HD2; las plataformas de Gol Caracol: Golcaracol.com y Youtube.com/golcaracol; y a través de la aplacación Ditu.

⦁ Partido inaugural

- Marruecos vs. Brasil

Fecha: viernes 17 de octubre

Hora: 2:00 p. m. (de Colombia)

TV: Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu

⦁ Partidos de la Selección Colombia

- España vs. Colombia

Fecha: domingo 19 de octubre

Hora: 2:00 p. m. (de Colombia)

TV: Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu

- Costa de Marfil vs. Colombia

Fecha: miércoles 22 de octubre

Hora: 2:00 p. m. (de Colombia)

TV: Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu

- Colombia vs. Corea del Sur

Fecha: sábado 25 de octubre

Hora: 8:00 a. m. (de Colombia)

TV: Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu

⦁ Fases finales

- 2 partidos de octavos de final

- 2 partidos de cuartos de final

- Un partido de semifinales

- Final por el título

TV: Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu