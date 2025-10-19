Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Isabella Tejada atajó penalti para salvar a Colombia vs España, en Mundial femenino Sub-17

Isabella Tejada atajó penalti para salvar a Colombia vs España, en Mundial femenino Sub-17

La arquera y capitana de la Selección Colombia femenina Sub-17, Isabella Tejada, evitó el cuarto gol de España antes de terminar el primer tiempo en el partido del Mundial.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de oct, 2025
Comparta en:
Isabella Tejada

Publicidad

Publicidad

Publicidad