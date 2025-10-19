Isabella Tejada atajó penalti para salvar a Colombia vs España, en Mundial femenino Sub-17

Ya en el tiempo de adición del primer tiempo del partido entre España y Colombia en el Mundial femenino Sub-17, la arquera de la 'tricolor', Isabella Tejada, se convirtió en figura atajando un penalti.

Una falta dentro del área de Isabella Amado contra Noa Jiménez fue decretado como pena máxima y lo que podía significar el 4-0 para las europeas.

La misma Noa Jiménez tomó la pelota y remató desde los once pasos, pero no contaba con una gran respuesta de la arquera de la Selección Colombia femenina Sub-17, Isabella Tejada, quien adivinó el disparo y lo atajó.