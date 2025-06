James Rodríguez y su 'caso' es analizado en Perú: "No necesita correr para marcar diferencia"

James Rodríguez es considerado como uno de los mejores futbolistas en la historia de Colombia. Independiente de lo que logró en sus clubes (Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano y León), nunca ha negado una gota de sudor en la 'tricolor'. Además, es el capitán, líder y referente dentro y fuera de la cancha, convirtiéndose en un ídolo para muchos.

Sin embargo, las críticas nunca han faltado. A pesar de su entrega, amor, compromiso y profesionalismo cada vez que se pone la camiseta del combinado patrio, para algunos le hace falta un poco más de sacrificio y aporte en la labor defensiva. Justamente, sobre este caso, en particular, hablaron desde Perú, teniendo en cuenta que es el rival para la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026.

Renzo Sheput, exjugador del cuadro 'inca' y quien pasó por el fútbol colombiano, defendiendo los colores de La Equidad, en donde fue figura y subcampeón, habló en exclusiva con Gol Caracol. Conocedor de la posición, ya que se desempeñaba en la mitad del campo como un creativo, salió en defensa de James Rodríguez, explicando por qué tienen esa percepción y argumentando que la manera de jugar del '10' no está mal.

James Rodríguez vs Perú en Eliminatorias AFP

¿Qué decirle a quienes le exigen a James Rodríguez que corra más?

"Yo no creo que marque menos kilómetros que otros jugadores en esa zona. Estoy seguro de que James, cuando disputa un partido de alta competencia, llámese Eliminatorias Sudamericanas o el Mundial o Copa América, está cerca de lo que hacen los top. Esa clase de futbolistas transitan por una zona de muchas piernas y poco espacio, entonces no es fácil moverse tanto y correr allí".

Como conocedor de la posición, ¿Cómo es desenvolverse en ese sector?

"Los jugadores tipo James Rodríguez no tienen que correr; es un futbolista de tanta experiencia que ya sabe cómo, cuánto y cuándo correr. Es igual que Juan Fernando Quintero, quien siempre está solo, recibe perfilado, remata y marca diferencia, sin tener que moverse mucho para ser eficaz. De hecho, como amante del fútbol, me gustaría verlos juntos en la cancha en algún momento".

¿Cuál es el futbolista colombiano que le gustaría que fuera peruano?

"James Rodríguez, sin duda, o también Juan Fernando Quintero, a pesar de que no está convocado. En Perú, después de César Cueto, no tuvimos un calidoso de esa magnitud, número '10' y que sea zurdo, ha sido escaso, mientras que Colombia tiene como 12 de esos (risas). Me hubiera gustado que James fuera peruano para deleitarnos con esas curvas, centros, remates y visión de juego".