“Jhon Durán anda dulce con el gol, hay que aprovecharlo como titular en Selección Colombia”

Antes del partido de la Selección Colombia y como es costumbre los históricos de la ‘tricolor’ dan su opinión del elenco de Néstor Lorenzo y cada uno desde su óptica se refirió al duro partido contra Uruguay.

Esta vez los que hablaron fueron René Higuita, Harold Lozano, Hamilton Ricard y Francisco Maturana, quienes atendieron a ‘Noticias Caracol’ para analizar algunos puntos importantes del equipo nacional, que es protagonista en las Eliminatorias Sudamericanas y de paso ya genera respeto en sus rivales.

El primero en dar su opinión fue Higuita quien se refirió específicamente a la posición que conoce, la de guardameta, y dejando un mensaje posiblemente a que en un corto plazo se tengan en cuenta otros goleros que están destacándose a nivel nacional e internacional.

“Hay que felicitar a los arqueros que han sido llamados, ya vendrán nuevas convocatorias de pronto con otros arqueros que pueda escoger el técnico. En el arco estamos tranquilos, dormimos tranquilos”, mencionó el ‘Loco’.

Hamilton Ricard

“Son momentos, él anda dulce con el gol y cuando andan en su momento hay que aprovecharlos, tiene todas las condiciones para ser titular, no me parece descabellado que sea titular contra Uruguay”, mencionó el otrora atacante sobre la posibilidad de que Jhon Durán, de buen momento en el Aston Villa, sea el inicialista ante la ausencia de Jhon Córdoba por acumulación de tarjetas amarillas.

Harold Lozano

“Pienso que es el momento, la media inglesa que saque un resultado favorable en Uruguay y ganar acá y casi aseguraríamos ir al Mundial”, es lo que piensa el exmediocampista de la Selección Colombia sobre las cuentas que hace para esta doble fecha Eliminatoria.

Francisco Maturana

“Soy un colombiano y quiero lo mejor para mi país, ahora de pronto no tengo estrés porque creo que no solo para Colombia sino para muchos es la preparación para el Mundial porque la clasificación no está en juego”, opinó el exitoso entrenador de nuestro país.

Con esas declaraciones lo cierto es que entre algunos de los jugadores históricos de la Selección Colombia hay tranquilidad, confianza y esperanza en que se consiga un buen resultado contra Uruguay, pero sobre todo pensando ya en una clasificación al Mundial de 2026, que está muy cerca de darse, y de esa manera decir presente en Estados Unidos, México y Canadá, donde se llevará a cabo el certamen orbital.

