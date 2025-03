Jhon Durán: "Porque antes ganábamos no éramos Dios, y ahora, no somos el diablo"

Jhon Durán fue el autor de uno de los goles de la Selección Colombia , que empató 2-2 contra Paraguay por la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. Luego de lo que fue el partido en el estadio Metropolitano, el artillero de la 'tricolor' dejó unas picantes declaraciones en la zona mixta.

Habitual a su estilo, el número '14' de la 'amarilla' no se dejó 'amilanar' por los cuestionamientos de los periodistas, cuando le preguntaron por el rendimiento suyo y del resto de sus compañeros contra la 'albirroja' en el césped de juego del 'Coloso de la Ciudadela'.

"Personal, ninguna, trabajamos, y el equipo menos. Trabajamos por el triunfo, corrimos los 90 minutos e intentamos. Entraron dos y fallamos otras, como todo equipo falla y esperamos; y bueno, esperamos quemar antes de los tres puntos", sostuvo de entrada el actual deportista del Al Nassr.

Jhon Durán marcó contra Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas. Gabriel Aponte/Getty Images

Pero ahí no paró todo, porque a la hora de hacer autocrítica, Durán volvió a dejar unas palabras que causaron bastante revuelo. La conclusión que entregó el exjugador de Envigado es que ahora no son "el diablo" por acumular resultados adversos y que sólo queda aprender y seguir mejorando.

"¿Qué falla has visto? Pues normal, se gana, se empata y se pierde, el fútbol tiene esto. Estamos en un momento quizá no tan bueno, cuando estábamos en un momento tan buen todo era color de rosa, todo el mundo hablaba bien, todo el mundo decía que la Selección, y ahora tampoco, porque antes ganábamos no éramos Dios; y ahora; no somos el diablo. Entonces, ahora también toca aprender a tratar un poco y ya está", concluyó.

Otras repercusiones:

Por su parte, Yerry Mina dejó en conferencia de prensa su respectivo análisis de lo que fue el 2-2 contra la 'albirroja' en el 'Coloso de la Ciudadela'. El defensor central del Cagliari confía en que la 'tricolor' estará en el Mundial 2026.

- El análisis del partido contra Paraguay:

"Lo importante es pasar la página, confiamos en el trabajo que venimos haciendo. Tenemos que estar tranquilos porque es el mismo grupo que estuvo invicto dos años, debemos mejorar algunos aspectos, pero confiamos en el plan del cuerpo técnico".

- Los aspectos a mejorar...

"Nosotros como futbolistas tenemos que meter el pecho a la brisa en este tipo de situaciones, pero estamos tranquilos y con los pies en la tierra. Estoy cien por ciento seguro que vamos a clasificar a la Copa del Mundo".