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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugadores del América de Cali, insultados por hinchas; clima candente en la sede de Cascajal

Jugadores del América de Cali, insultados por hinchas; clima candente en la sede de Cascajal

Este jueves se presentaron hechos lamentables en la sede deportiva del América, con la presencia de algunos hinchas que se hicieron presentes y causaron caos en las huestes 'escarlatas'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de may, 2026
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En América de Cali hay malestar luego de la eliminación de la Liga BetPlay 2026-I, en cuartos de final, tras perder 4-0 en el partido de vuelta en El Campín, contra Santa Fe, lo que habría generado furia en los hinchas 'escarlatas', quienes hicieron presencia en la sede de Cascajal, y generaron inconvenientes.

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En el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el periodista Juan Carlos Cortés dio detalles de lo que le contaron fuentes del club vallecaucano, sobre lo ocurrido en las recientes horas. "Yo he estado preguntando, no estuve presente, nos toca verificar varias fuentes. Lo que me cuentan primero es que se había pactado una reunión entre hinchas de América, especialmente las barras populares, algunos jugadores y la directiva", explicó de entrada.

Seguido a eso, puntualizó que "cuando se da esta reunión, con los jugadores, increpan a varios de ellos, el foco fue sobre Dylan Borrero, algunos con Rafael Carrascal, pero que el tema se salió un poco de control, pasando de insultos a agresión".

Además, Cortés mencionó "incluso hay un corto video en redes sociales, persi guiendo a un jugador, se ve a Jean Fernandes, vuelan patadas y golpes. Desde la policía me dicen que hubo un conato de bronca, no dieron muchos detalles, y que quitaron quitarle la camiseta a un jugador de América".

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Para cerrar su intervención, el periodista de 'Blu Radio' agregó que "me dicen que terminaron en un diálogo, pero no quita el hecho de lo que está pasando a unos niveles que pueden ser lamentables, porque América juega contra Tigre, porque ya hubo un antecedente con Medellín, estos malos ejemplos empiezan a escalar".

¿Cuándo es el próximo partido del América de Cali?

El equipo dirigido por David González perdió 5-1 en el marcador global a manos de Independiente Santa Fe en los cuartos de final del fútbol colombiano. Sin embargo, tras la eliminación de la Liga BetPlay 2026-I, tendrá que enfocarse en cerrar de buena manera y clasificar en la Copa Sudamericana. Así las cosas, este martes 19 de mayo, los 'escarlatas' se medirán a Tigre de Argentina, a las 9:00 p.m., por la fecha 5 del certamen internacional.

Cabe recordar que los vallecaucanos están en el grupo A y actualmente están en el segundo puesto, con 7 puntos, superados por Macará.

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