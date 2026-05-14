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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Por qué Falcao García no fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia?

¿Por qué Falcao García no fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia?

El goleador histórico de la Selección Colombia, Falcao García, no apareció en la lista de 55 jugadores dada por el DT Néstor Lorenzo y el propio técnico argentino explicó su ausencia.

Por: EFE
Actualizado: 14 de may, 2026
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Falcao García, atacante colombiano, se convirtió en refuerzo de Millonarios para 2026

El seleccionador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dijo este jueves que Radamel Falcao García, máximo goleador del equipo cafetero, no hace parte de la prelista de 55 jugadores para el Mundial del 2026 por "nivel competitivo".

"Si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo con el resto de compañeros que están en la lista, él estaría por lo que representa para el fútbol", expresó Lorenzo en una conferencia de prensa en Bogotá.

Roger Martínez, colombiano de Al-Taawon FC.
Selección Colombia

Explotó Roger Martínez y señaló a Néstor Lorenzo, DT de Selección Colombia; "no sabes un carajo"

El entrenador argentino agregó que el criterio para seleccionar a los jugadores fue "el rendimiento deportivo y la competencia que tiene con los compañeros".
"Yo a Falcao lo adoro, lo quiero tener siempre al lado mío, me gustaría tenerlo en el área rival, pero esto es así, hay que elegir, sé que es duro", añadió Lorenzo.

Falcao, de 40 años, milita actualmente en Millonarios, pero no juega desde el pasado 19 de abril cuando sufrió una fractura en el arco cigomático, de la que aún se recupera.

Falcao García Millonarios

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El ariete, recordado por sus pasos por Oporto, Atlético de Madrid y Mónaco, ha sumado minutos en nueve partidos de esta temporada con el club bogotano, en el que apenas anotó un gol de penalti ante Águilas Doradas el 11 de febrero.

Sobre la posibilidad de llevar al goleador como asistente, Lorenzo fue contundente: "Falcao es jugador de fútbol todavía, sería una falta de respeto".

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