Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 7

Gran etapa apenínica y jornada más larga de todo el Giro de Italia. Primera parte por la costa del Bajo Lacio, a través de Sperlonga y Gaeta, antes de pasar nuevamente por Formia y dirigirse hacia el norte. Después de Venafro se recorre una carretera de circulación rápida que lleva a Rionero Sannitico y Castel di Sangro. Primer GPM en Roccaraso y posterior paso por la cima del Passo di San Leonardo antes del largo descenso que lleva a Roccamorice, donde comienza la subida final de 13 km.

Últimos 13 km todos en subida por carretera estrecha con numerosas curvas de herradura. Durante casi 10 km la pendiente se mantiene por encima del 9%, con máximas de hasta el 14%. Brevísimo tobogán a 500 m de la meta. Recta final (asfalto, longitud 200 m, anchura 6 m) en subida en torno al 8%.

Formia

Situada en el Lacio meridional, a lo largo del golfo de Gaeta, Formia es una ciudad de antiguos orígenes que hunde sus raíces en la época romana. Ubicada a lo largo del trazado de la Via Appia, tuvo un papel relevante como lugar de paso y de veraneo, como testimonian los numerosos restos arqueológicos presentes en el territorio. La ciudad se desarrolla entre la franja costera y las primeras pendientes de los montes Auruncos, con un centro histórico articulado y un puerto que representa todavía hoy un nudo importante para las conexiones marítimas.

Blackhaus

El Blockhaus es una montaña de los Apeninos abruceses situada en el macizo de la Majella, dentro del Parque Nacional del mismo nombre. El nombre procede de una fortificación militar construida en el siglo XIX durante el periodo borbónico. El área se desarrolla sobre una meseta de alta cota, caracterizada por amplios espacios abiertos y por un entorno natural áspero y carente de asentamientos estables. El Blockhaus es conocido sobre todo como punto de acceso a la Majella y como meta de etapa del Giro d’Italia, gracias al largo y selectivo ascenso que parte del valle subyacente.



Perfil y altimetría de la etapa 7 del Giro de Italia 2026

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Hora y dónde ver la etapa 7 del Giro de Italia 202

Fecha: viernes 15 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.