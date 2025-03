Jhon Durán y los secretos de su éxito, contados por un amigo con quien jugó en Envigado

Jhon Durán , con tan solo 21 años, ha dado de qué hablar a lo largo de su carrera como futbolista. Su camino, que empezó en Envigado , continuó en Chicago Fire, de la MLS, viviendo su primera experiencia afuera del país. Gracias a su alto nivel y buen rendimiento, fue fichado por Aston Villa , de la Premier League, donde se destacó en el fútbol inglés y en Champions League. Fue así como se ganó su lugar en la Selección Colombia de mayores , siendo uno de los referentes en el ataque.

Ahora, hace parte del Al Nassr , de Arabia Saudita, donde comparte nómina con Cristiano Ronaldo, uno de los mejores del mundo. Dicha decisión dividió opiniones, pero no ha sido por la única razón que han dicho algo del delantero. Y es que su forma de ser es única y algunos han llegado a tildarlo como prepotente.

Sin embargo, para sus más allegados, no es así. Prueba de ello fue lo contado por Francisco Báez, defensa central paraguayo que jugó junto al nacido en Medellín .

En entrevista con Gol Caracol, el futbolista 'guaraní' recordó cómo fueron esos inicios de Jhon Durán en la 'cantera de héroes'. Además, contó algunas anécdotas, explicó la manera en la que ve la vida y el fútbol, reveló los consejos que le dio en su momento, teniendo en cuenta que el colombiano era joven y el paraguayo era el capitán de Envigado. Por último, dio a conocer cómo era entrenar día a día con él y los secretos de su éxito, que lo tienen viviendo una gran experiencia.

En su paso por el fútbol colombiano, ¿Qué jugador colombiano sorprendió?

"La verdad tengo dos jugadores que a hoy en día sigo en contacto con ellos, seguimos hablando. Son Yaser Asprilla y John Durán, nadie va a negar el talento innato que han tenido desde pequeños. Gracias a Dios, tuve la posibilidad de ayudarles y estar en el momento de su crecimiento. Di mi granito de arena en el crecimiento deportivo y humano que es importante en un futbolista. Son dos jugadores contundentes, talentosos, que se disfrutan el día a día, son demasiado completos".

¿Cuál fue el mejor consejo que les dio?

"Intenté enseñarles lo que a nosotros se nos enseña en Paraguay, que es la parte de la garra, la actitud, de que un partido no es simplemente un partido de fútbol más, es una guerra. El fútbol para los paraguayos es como el pan de cada día, en el sentido de que te matas en la cancha con tal de llevarle algo a tu familia. Así que eso fue lo que les enseñé, a valorar lo que hacen, a sí mismos, a mejorar, a ser 1% mejor cada día. Lo que veo es que están creciendo de manera abismal".

¿Cómo se siente al saber que estuvo en sus inicios?

"La verdad con Yáser Asprilla, prácticamente, solo hablamos el saludo, saber cómo está, cómo sigue, cómo va todo en esa nueva etapa, diciéndole que estamos muy orgullosos aquí en Paraguay, en fin. Personalmente, muy orgulloso de dejar un legado de lo que soy en cada persona y en cada institución a la que se va y más al ver que alguien como él, captó algunos mensajes o consejos y está creciendo. Contento de estar en los momentos en que empezaron a brotar; fue muy lindo".

Jhon Durán celebrando gol con Al Nassr - Foto: Al Nassr Oficial

¿Jhon Durán siempre ha sido así?

"Te cuento una intimidad. Su forma de prepararse y entrenarse es la mejor, y eso habla mucho de él. Lo conocí a sus 15 años y, como todo niño, no se tomaba todo tan serio, pero cuando fue madurando, vi un cambio absoluto en él. Él trabajó en lo mental. Cuando era la recocha, era el primero, pero a la hora de trabajar y estar en los momentos decisivos también. Tiene lo que pocos jugadores tienen y es mentalidad fuerte. Está convencido de que es el mejor y trabaja como el mejor".

¿Cómo era el día a día con Durán?

"Como te digo, lo que yo vi de él fue que estaría con los más grandes, prácticamente estaba conmigo, con Jairo Palomino, con los más grandes de la institución aprendiendo, tratando siempre de absorber lo bueno. Yo creo que eso fue la clave de él, tenerla clara desde el primer momento de que se viene a aprender y a dedicarse a ello prácticamente y lo logró".

¿Qué se siente saber que aportó en ellos?

"Orgullo porque fui parte importante de su formación. En ese entonces, me tocó como capitán, justo cuando ellos estaban creciendo. Me siento feliz conmigo porque lo poco que pude aportar en ellos, les sirvió en algo para que tengan la carrera que están teniendo. La base de la vida del futbolista no es fácil de sembrar y siento que aporté. Así que me siento orgulloso de mí y más sabiendo que actualmente son grandes estrellas del futbol colombiano y también mundial".