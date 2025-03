"Uno ve que el nivel del futbol árabe es muy bajo y eso no ayuda a Jhon Durán"

Los jugadores convocados por Néstor Lorenzo siguen arribando a la concentración de la Selección Colombia , y Jhon Durán se destaca como uno de los futbolistas más en forma de su club, Al Nassr.

A pocos días de enfrentarse la 'tricolor' y la 'canarinha' en el Estadio Mané Garrincha, El director técnico Néstor Lorenzo se la jugó por sus habituales jugadores que han venido vistiendo la camiseta de la Selección Colombia en las últimas convocatorias, además de tener un buen presente.

En el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma 'Ditu', quien habló fue el profesor Nelson Gallego, y se refirió al presente del atacante Jhon Durán , donde comparte equipo con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita.

"Uno ve que el nivel del futbol árabe es muy bajo, no se hace el máximo esfuerzo, y eso no ayuda a Jhon Durán ni lo favorece para tener el mismo nivel que tenía en el fútbol inglés. Va a ser muy complicado para que Durán se entrene a muy alto nivel, que tenga la cabeza bien y enfocada, porque en el equipo seguramente no entrena bien, yo veo muy difícil su futuro en la selección Colombia, necesita un preparador físico personal para prepararse mejor o que salga de allá", dijo el exfutbolista de la Selección Colombia.

Por otro lado, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, respaldó la opinión de Nelson Gallego y contó una anécdota del '10' de la Selección Colombia. "¿Saben por qué James se fue del fútbol de Catar?, por que en la Selección Colombia en ese entonces le dijeron que saliera de allá sino sería muy difícil que volviera a salir en una convocatoria, precisamente por lo mismo, el nivel del fútbol de allá no es de alto nivel", concluyó.

Jhon Durán, futbolista colombiano en Al Nassr - Foto: Al Nassr Oficial

Recodemos que Jhon Durán aterrizó en el fútbol árabe luego de ser una de las principales figuras en el Aston Villa de la Premier League, y a una corta edad de 21 años, decidió partir a una liga poco reconocida, algo inusual en u jugador de sus características.

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Durán en el Al Nassr?

El atacante colombiano que se instala por el momento en la concentración de la Selección Colombia para la doble fecha FIFA, actuará nuevamente con su club el día 4 de abril, cuando jueguen el clásico ante su similar de Al Hilal a la 1:00 p.m. (hora de Colombia).