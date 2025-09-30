Es de proceso de Selección Colombia y se lesionó, a días de conocer convocatoria de Lorenzo

La Selección Colombia ya tiene su tiquete para el Mundial de 2026 y por eso está pensando en una preparación óptima. En lo que resta de este 2025 tiene agendados cuatro juegos de fogueo, siendo los dos primeros en octubre, frente a México y Canadá.

Néstor Lorenzo aprovechará para sumar minutos y vivencias, con la mira puesta en la cita orbital del próximo año. De momento, la primera baja segura es Jhon Durán que acumula algunas semanas por fueras de las canchas. Sin embargo, ahora se sumó otra ausencia importante.

Se trata de Carlos Cuesta, defensor central que fichó recientemente por el Vasco da Gama de Brasil. El club fue el encargado de revelar que no podrán con él para el duelo de este miércoles contra Palmeiras. "Se le realizó un estudio de imagen que reveló edema en el músculo aductor del muslo izquierdo. Actualmente recibe tratamiento completo en el DESP", se lee en el reporte médico en redes sociales.

✈️ Relacionados do Vasco para a viagem rumo a São Paulo 📋💢



Boletim médico:



Cuesta: realizou exame de imagem que constatou um edema no músculo adutor da coxa esquerda. Está em tratamento integral junto ao DESP.



Matheus França: sofreu uma entorse no tornozelo direito durante… pic.twitter.com/DyuJMYaRts — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 30, 2025

El portal 'Globo Esporte' confirmó la noticia y también se animó dar el posible reemplazo del colombiano para enfrentar al 'verdao'. "En defensa, Lucas Oliveira, diestro, debuta por delante de Lucas Freitas en la competencia por reemplazar a Cuesta. Entrenó con los titulares en los últimos días y se espera que sea titular", reveló el citado medio.

Publicidad

Dicho esto, las alarmas están encendidas en la Selección Colombia, ya que los encuentros contra mexicanos y canadienses están programados para el 11 y 14 de octubre en Texas y New Jersey, respectivamente.

De esta manera, Lorenzo ahora tendrá que jugársela con otros futbolistas en la zaga defensiva, de hecho, al DT argentino se le vio en las tribunas del estadio El Fiscal, en Talca, observando el debut del combinado Sub-20 en el Mundial de la categoría en Chile.

Publicidad

Cuesta, de momento es figura en Vasco da Gama y ya acumula cuatro presencias con un gol, una tarjeta amarilla y 295 minutos de juego.

En cuanto a la Selección Colombia, el defensor ha disputado 23 partidos, con tres amonestaciones y 1.812 minutos de juego. Ahora solo queda esperar cual será su tiempo de recuperación.