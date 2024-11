Jhon Jáder Durán caliente y retador con periodista en Barranquilla: "¿Por qué no eres técnico?"

La Selección Colombia tuvo una mala noche este martes en Barranquilla y perdió con Ecuador, después de 59 años en condición de local (la única derrota fue en 1965). El solitario gol Enner Valencia fue suficiente para una 'Tri' que se llevó una valiosa victoria, de cara a la clasificación al Mundial de 2026. Por los lados de la 'tricolor', los jugadores terminaron con mucha frustración y Jhon Jáder Durán tuvo un fuerte cruce con un periodista en la zona mixta del estadio Metropolitano.

Durán se detuvo a atender a la prensa y uno de los periodistas le hizo la siguiente pregunta: "¿Qué le faltó a Colombia para sacar el punto en Uruguay y ganarle a Ecuador?". El jugador de Aston Villa, de Inglaterra, puso cara de pocos amigos y le respondió con otro interrogante: "¿Qué nos faltó en qué sentido?".

Acto seguido el comunicador le explicó su pregunta. Durán no paraba de mirarlo. Al final, el joven de 20 años soltó una respuesta que sorprendió a todos. "¿Por qué no eres técnico? No sé, de afuera se ven los espacios, se habla mucho, hay que entrar y jugar para ver cómo son las cosas", dijo el futbolista para posteriormente marcharse rápidamente.

SE CALENTÓ JHON DURÁN 🔥⚽️ El delantero de la selección Colombia, y un acalorado intercambio con la prensa en zona mixta. pic.twitter.com/jy9cvkoYRN — PrimerTiempo.CO (@PrimerTiempoCO) November 20, 2024

Esta no es la primera vez que Durán genera comentarios y críticas por sus declaraciones antes los medios de comunicación. En una reciente entrevista, el delantero dejó en claro que esa era su forma de ser.

La selección ecuatoriana resistió este martes el asedio de Colombia en Barranquilla y se llevó tres puntos de oro del estadio Metropolitano con un triunfo 1-0, gracias a un tanto de Enner Valencia, en la jornada 12 de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial del 2026.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece resistió la arremetida rival con un jugador menos por más de 60 minutos, por la expulsión del central Piero Hincapié, y con una sobresaliente actuación del portero Hernán Galíndez, cuyas atajadas evitaron la celebración de los anfitriones.

La Tri empezó a presionar con intensidad la salida de los anfitriones y fue así como logró abrir el marcador a los 7’ con el tanto de Valencia.

El equipo recuperó el balón al aprovechar un error de salida del centrocampista Richard Ríos y este le llegó a Enner Valencia, que condujo a toda velocidad, se deshizo de varios rivales y entró al área para sacar un remate cruzado imposible de atajar para Camilo Vargas.