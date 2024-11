A Richard Ríos no le gustó pregunta de periodista, tras derrota 1-0 de Colombia con Ecuador

La Selección Colombia tuvo una doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas para el olvido. El pasado viernes 15 de noviembre, perdió 3-2 contra Uruguay, en territorio 'charrúa', y, ahora, el 19 del mismo mes, cayó 0-1 frente a Ecuador, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla. Justamente, en este último encuentro, Richard Ríos se vio involucrado en el gol.

Por eso, en zona mixta, tras el compromiso, le preguntaron por lo acontecido en el terreno de juego. Allí, se presentó un 'cruce' con un periodista, generando cierta tensión por algunos segundos. Y es que todo inició por la siguiente pregunta: "¿Qué nos puede decir sobre su rendimiento personal, siendo autocrítico?". De inmediato, el mediocampista de Palmeiras respondió con toda.

"Me veo bien, la verdad, estoy entero, pero, ¿Por qué la pregunta?, ¿Por qué dirigida puntualmente a mí?, ¿Algo en especial?. Solo te estoy preguntando. Respóndeme, así como me preguntas, yo te respondo. No tengo nada contra usted y siempre respondo", afirmó, de entrada. Razón por la que el comunicador le explicó la razón de los cuestionamientos que le hizo, hablando de su nivel.

"Pregunto por el partido de Uruguay, lo que hiciste y mostraste; además, quizá pudiste tocarla más rápido y evitar hacer una de más", sentenció el periodista, quien, una vez que culminó, recibió la respuesta de Richard Ríos. "Lo acepto, el gol viene de un error mío, es verdad. Son cosas que tengo que mirar y mejorar. Acepto esa crítica que me estás haciendo", puntualizó el futbolista.

"Reconozco que no fue uno de mis mejores partidos. Llegaré a casa y miraré los errores; lo importante es aprender de lo que se hizo mal y no volver a hacerlo", sentenció al respecto y, por último, contó cómo se siente. "Demasiada frustración, quedamos dolidos, tanto los hinchas como nosotros, nunca queremos perder y menos dos partidos de manera consecutiva", sentenció el volante.