Jhon Lucumí, "orgullo total": su esposa contó 'secretos' del defensa de Selección Colombia

Una historia que empezó a escribirse hace varios años en Deportivo Cali, está viviendo uno de los capítulos de más gloria y alegría. Jhon Lucumí, nacido en Valle del Cauca, el 26 de junio de 1998, no solo brilla en Europa, exactamente en Italia, al vestir la camiseta del Bologna, sino que, además, se convirtió en una pieza clave y fundamental de la Selección Colombia.

Ya son 21 compromisos con el combinado patrio, entre Eliminatorias Sudamericanas, Copas América y partidos de fogueo, afianzándose cada día más. Sin embargo, estar donde está, no ha sido nada fácil, reponiéndose a dificultades. Allí, la labor de su familia ha sido importante, en especial de su compañera de vida, su mano derecha, su esposa: Daniela Gómez.

En entrevista con Gol Caracol, previo al partido de la 'tricolor' frente a Argentina, nos contó detalles e infidencias de lo que es el día a día. En cada palabra que decía, su orgullo y alegría eran evidentes. Sin duda, Jhon Lucumí está para grandes cosas y lo demuestra, pero, más allá de lo profesional, ya ganó el título más importante: el amor de su familia.

¿Qué siente al ver a Jhon Jáner en la Selección Colombia?

"Orgullo total. 'Lucu', cada que representa al país, me llena de alegría, con su perseverancia y esfuerzo porque, años atrás, no teníamos como el privilegio de siempre verlo como titular y, ahora, es maravilloso. Ver todo eso que ha logrado hasta ahora, siendo indiscutible con la Selección Colombia, es un motivo de orgullo, obviamente, para todos en la familia".

¿Cómo se conocieron con él?

"Mi inicio con 'Lucu' fue cuando jugaba en Bélgica. Desde ahí, arrancó todo este proceso que llevamos juntos y hasta el día de hoy lo sigo acompañando cada vez que pueda".

¿Cuál es el consejo que le suele dar a su esposo?

"A Jhon Janer le recalco mucho el ser muy disciplinado, que se enfoque siempre en lo que él quiere. Por ejemplo, con lo de la Copa América, le dije que no dejara de luchar hasta el final y eso fue lo que hizo. Porque luchó hasta el final teniendo un poquito de esperanza fue que se le dio estar ahí. Eso es lo que admiro de él: lucha hasta el final y trata de ser mejor".

Jhon Lucumí, defensa central de la Selección Colombia, contra Perú, en las Eliminatorias Sudamericanas Getty Images

¿Cómo es Lucumí fuera de las canchas?

"Lo que refleja en cancha, siendo una persona tranquila, así es en casa. Como papá es extraordinario. Liam se desvive por el papá, es muy apegado a él. Cada que llega del entreno, le dedica tiempo para que yo pueda irme a hacer mi ejercicio. Y como pareja es una persona maravillosa. Me ha ayudado a crecer mucho y me impulsa a crecer y sacar lo mejor de mí".

¿Qué hobbies tienen como familia?

"Bueno, en la casa somos de mucho fútbol. Porque a mí me encanta y lo acompaño a ver fútbol. No siempre tiene que ser del equipo que a mí me gusta o del equipo donde juega en Italia. Pero cuando nos damos un respirito siempre es cómodo salir a tomar algo, sacar al niño a darle una vuelta o cuando tiene tiempo libre, vamos a conocer algunas partes cercanas".

¿Cómo ha sido vivir en Europa?

"Lo conocí en Bélgica y fue duro por el tema del idioma. Pero en Italia mucho mejor porque el idioma es mucho más fácil y me desenvuelvo mejor. Nos ha gustado la ciudad, es muy tranquila. La gente también nos ha acogido bien. El cariño que le tienen a Jhon Jáner en Bologna es bonito. Entonces eso nos ha hecho sentir como muy en casa".

Jhon Lucumí, defensa central de la Selección Colombia, festeja una victoria en la Copa América 2024 Getty Images

¿Qué tal el trato de la gente en Italia?

"En Bologna, lo tilden como 'el muro'. Ese apodo llegó desde que jugó contra Inter de Milán, por los mano a mano frente a Lautaro Martínez. Desde ahí lo llaman el muro porque tuvo un excelente partido. Y siempre, cada que salimos del estadio, se le va la gente encima en el carro, buscando fotos, autógrafos y lo quieren mucho. Es gratificante por su buen trabajo".

¿Cuál es el sueño que tienen en algún momento?

"Yo, como amante del fútbol y gustándome tanto, tenemos un sueño que es verlo jugar en la Premier League. Pero, ahora es Bologna e Italia, entonces le recalco que para mí es el mejor. 'Lucu' es un futbolista de muy poca prensa, pero con un gran talento y mucho fútbol. Siempre, le recuerdo que si está en la Selección Colombia, es porque es un gran central."

Envíele un mensaje, previo a enfrentar a Argentina...

"Sabe que tiene salir con la tranquilidad de que ha hecho las cosas bien, a entregarle todo al país. Tiene que valorar esa confianza que el técnico le da. Sabe que acá está la motivación más grande que tiene, que es Liam; y su familia siempre lo va a apoyar y acompañar. Lo motivaremos para que siga haciendo las cosas bien, que lo amamos y es nuestro orgullo".