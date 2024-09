Johan Fano: “Perú está urgido de triunfo y la Selección Colombia quiere mantener su nivel”

Llegó el día, la Selección Colombia visitará este viernes 6 de septiembre a Perú, en el partido por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, pero las opiniones siguen llegando a horas de este compromiso en el estadio Nacional en Lima.

Por ese motivo, en Gol Caracol hablamos con Johan Fano, exdelantero ‘inca’ quien tuvo varios pasos por clubes en nuestro país, en especial en Atlético Nacional y Once Caldas, por lo que también conoce del presente de nuestra ‘tricolor’.

Fano destacó el presente de la Selección Colombia y se mostró preocupado por la actualidad de Perú, que es la última en la tabla de posiciones y tuvo una mala Copa América 2024.

¿Qué expectativas tiene de este partido?

“Es un partido importante sobre todo para Perú, para las aspiraciones que tenemos, para lo que necesitamos y para lo que tenemos que presentar, porque necesitamos con urgencia los tres puntos. Está ahí todavía en la posibilidad de pelear una oportunidad de ir al Mundial. Colombia, lógicamente está pensando en mantener su nivel, que lo está llevando a estar en los primeros lugares de la eliminatoria, y seguramente va a venir a ofrecer un buen espectáculo. Va a entrar con la confianza de buscar los tres puntos, sabiendo que hoy Perú no está pasando un gran momento y seguramente ellos quieren aprovecharlo después del buen momento de la Copa América”

¿Cómo ve este proceso y este presente de la selección peruana?

“Lógicamente, el profesor Fossati ha llegado y quiere implementar un nuevo estilo de juego, implementar su sistema que le ha llevado a poder lograr cosas importantes, a lo largo del campeonato con Universitario Deportes, que es una línea de tres que normalmente se convierte en una línea de cinco. No es fácil llegar a una selección, ya sabes que no todos los días lo tienes a los jugadores ahí para poder prepararlo, y en el poco tiempo tratar de implementarlo es difícil. Ojalá los jugadores se puedan acoplar de la mejor manera y rápido, porque las eliminatorias son cortitas, es de poco tiempo el entrenamiento que se tiene, y hoy por hoy, pues, esta transición no ha traído cosas favorables”.

Johan Fano en un Perú vs Colombia - Foto: AFP AFP

Johan, ¿cuáles son los jugadores a tener en cuenta de Perú?

“Pues los jugadores que normalmente se tienen en cuenta es lo que puede hacer Andy Polo, de lo que puede hacer Joao Grimaldo hoy en su nueva etapa, en su nueva faceta. Y, lógicamente, los chicos nuevos que han llegado, que están esperando su oportunidad, y que hoy por hoy tienen una linda responsabilidad que esperemos la puedan aprovechar”.

¿En Perú de qué jugadores de Colombia hablan?

“Hoy por hoy no es solamente cuidarse de uno solo, hay que cuidarnos de todo el equipo. Hoy la Selección Colombia tiene por supuesto las individualidades que están presentes ahí, en el caso de Luis Díaz, en el caso, pues, de Richard Ríos, pero esperemos que en este partido no puedan hacer las cosas buenas que hicieron en las Eliminatorias. Perú está urgente de los tres puntos para seguir en carrera. Pero yo creo que de Colombia hay que preocuparnos sobre todo el colectivo, porque es un equipo que se ha implementado bien, que sabe utilizar las bandas, que sabe aprovechar los momentos, y que cuando James Rodríguez está encendido, da lo que todo el mundo vio también en la Copa América”.

¿Qué opina del proceso de Néstor Lorenzo?

“El profesor ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran logro ahí en la Selección. Les ha dado una identidad de juego. Es un técnico que ha llegado a Colombia, aunque al principio nadie creía en él, le ha brindado a Colombia un estilo, una performance muy buena, que lo ha demostrado en la Copa América. Todo el mundo quería que sean campeones. Mostró la posibilidad de ahora en las eliminatorias, de ponerse en los primeros lugares y luchar de par a par, con equipos grandes como Argentina, como Brasil y eso es importante. Y eso creo que para todos los colombianos se deben de sentir muy bien y lógicamente con la aspiración de llegar al Mundial y en el Mundial poder demostrar ese buen nivel que está teniendo ahora”.

Johan, ¿dónde cree que va a estar la clave de este partido?

“Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que pueda hacer Luis Díaz que es el jugador llamado a tener en cuenta, es el desequilibrante por la banda y lógicamente hay que tener la presencia de ahora los nueves, que tienen grandísimos nueves hoy en la Selección Colombia, como Jhon Jáder Durán, como los que están ahí, como Jhon Córdoba, como Rafael Santos Borré, todos los que están ahí presentes y que hoy por hoy cualquiera puede jugar. Y pues hablar de su medio campo y la zona defensiva que es muy dura. Yo creo que el manejo de balón que tiene en el medio campo y que sepan aprovechar lógicamente las bandas”.

Selección Colombia celebra - Foto: PATRICK T. FALLON/AFP