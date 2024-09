“Si James Rodríguez está bien nos ayuda mucho y marca diferencia en Selección Colombia”

Se nos viene el partido entre la Selección Colombia y Perú, por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, y en la previa de este importante compromiso en Gol Caracol hablamos con Abel Aguilar, quien durante muchos años estuvo con la ‘tricolor’, fue mundialista y conocer a algunos de los actuales jugadores como James Rodríguez, pero también al DT Néstor Lorenzo, quien era el asistente técnico de José Pékerman.

De entrada, el exmediocampista se refirió a lo vivido en la reciente Copa América 2024, donde el combinado patrio fue subcampeón y mostró un gran nivel, algo que lo llenó de emoción.

“Estamos en un buen momento, hay un proceso que se está solidificando, esperemos que siga de esa manera, ahora viene el reto que es la clasificación al Mundial, feliz y contento con la Selección y deseándole siempre lo mejor”, dijo de entrada en charla exclusiva con este portal.

Luego, Abel Aguilar se mostró feliz por el nivel que dio James Rodríguez en el certamen internacional, una persona y un compañero al que conoce de muchos años.

“Verlo en ese nivel es inevitable no recordar esos momentos donde tuvimos la posibilidad de jugar juntos, ojalá que lo pueda seguir manteniendo, que encuentre un sitio donde tenga continuidad, sea feliz y disfrute. Él tiene un carácter que siempre quiere estar, jugar y que siga en esa dinámica de lo que vimos en Copa América sea el inicio de un buen nivel y rendimiento. Cuando está bien nos ayuda muchísimo y marca diferencia”, aseveró sobre el ‘10’ de la Selección Colombia.

Acá más declaraciones de Abel Aguilar en entrevista con Gol Caracol:

¿Néstor Lorenzo es lo que reflejaba cuando era asistente técnico?

“Ya estando del otro lado, puedo decir que veo la misma persona, me transmite lo mismo, acercamiento hacia el jugador, manejo de grupo, él siempre está cerca, muy pendiente no solo a lo deportivo sino como se siente cada uno, eso da resultado, se mira al ser humano antes que cualquier otra cosa. Será un complemento a la información y metodología, me alegra ver que está al frente y está haciendo las cosas bien”.

La Selección Colombia visita a Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas 2024. CHRIS CODUTO/AFP

¿Qué jugadores los sorprendieron en Copa América?

“En general el equipo estuvo bien, hay casos donde se marca más diferencia. Richard Ríos hizo un gran torneo, esperamos mantenga ese nivel, ojalá Jhon Lucumí lo veamos, pero lo que hizo Dávinson Sánchez me pone contento, es una gran persona y ha trabajado muchísimo. Nos representaron y eso nos hace sentir orgullosos”.

¿Qué decir de los jóvenes que se van acercando a la Selección Colombia?

“Hay recambio y eso nos deja tranquilos y hay jugadores jóvenes que nos darán la mano y eso será importante”.

¿Qué decir de nuestros próximos dos partidos, Perú y Argentina?

“Hay que afrontarlos de igual manera, cuando estas en Selección y a este nivel no se ve rival o lugar, hay que verlo de la misma forma. Seguir, no hay que cambiar la mentalidad porque podemos pelearle a cualquier rival a nivel mundial, estamos para grandes cosas. Que sean dos partidos adecuados y la Selección saque dos buenos resultados”.