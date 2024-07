Juan Fernando Quintero le puso la 'lupa' a Lionel Messi: "Sabemos lo que significa"

¡Palabras de admiración! Néstor Lorenzo y Juan Fernando Quintero atendieron la rueda de prensa, previa al partido entre Colombia contra Argentina el próximo domingo 14 de julio, por la final de la Copa América. Allí, el jugador de Racing confesó su respeto por uno de sus rivales.

En medio a la atención de medios, el antioqueño no se guardó ningún elogio para el argentino Lionel Messi, no sin antes anteponer su deseo de ser campeón con Colombia. "Es una sueño jugar una final de Copa América. Segundo, sabemos lo que significa Messi para lo que nos identificamos con él, con su fútbol, pero somos profesionales; la admiración está, pero sabemos la importancia que es para nuestro país, este momento es especial para lo que me estoy jugando para mi país, esto es muy especial para mi carrera", comentó el mediocampista.

Y es que en repetidas oportunidades se ha comentado que Lionel Messi es una de las fichas claves que tiene el conjunto de Lionel Scaloni. Tal como lo mencionó uno de sus compañeros: Emiliano 'Dibu' Martínez, quien en rueda de prensa, antes del 'choque' entre la 'tricolor' y la 'albiceleste' comentó que ellos "tienen al mejor".

Con esto en mente, la Selección Colombia planea lo que será la gran final de la Copa América 2024, en la cual esperan colocar su nombre por segunda vez en la lista de selecciones campeonas del certamen.

Juan Fernando Quintero, jugador de la Selección Colombia. Foto: AFP.

¿Cómo le ha ido a Juan Fernando Quintero en la Copa América 2024?

Si bien Juan Fernando Quintero no ha tenido mucha participación en lo que va de la Copa América 2024, dado que solo estuvo unos minutos, en la victoria 2-1 de Colombia contra Costa Rica y en la goleada 5-0 a Panamá, para muchos fanáticos el futbolista de Racing de Avellaneda es de los más peligrosos en el ataque 'tricolor'.

Razón por la cual creen que el exRiver Plate podría tener minutos en el compromiso contra Argentina.

Por ejemplo, antes del inicio de la competencia que reunió a las selecciones de la Conmebol y la Concacaf, Colombia tuvo dos partidos de preparación: uno contra Bolivia y otro frente a Estados Unidos. En este último, Quintero fue uno de los más aplaudidos, pues asistió en dos oportunidades a sus compañeros (Luis Sinisterra y Jorge Carrascal) y aportó en la goleada 1-5 de los 'cafeteros' contra los estadounidenses.

Finalmente, se sigue a la expectativa si el director argentino, Néstor Lorenzo, hará algún cambio, a parte del de Daniel Muñoz, expulsado contra Uruguay, o si por el contrario saldrán los mismos que ha colocado en los últimos compromisos.