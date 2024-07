¿Han ensayado penaltis?, ¿admiración al 'Dibu'"?, las respuestas de Juan Fernando Quintero

En la Selección Colombia ya piensan en la Argentina de Lionel Messi y Emiliano 'Dibu' Martínez. Este último ha tomado protagonismo en el arco de la actual campeona del mundo y todo ello se debe a la jerarquía que muestra bajo los tres palos en la series desde el punto blanco del penalti. Este sábado, la 'tricolor' compareció en rueda de prensa y además de Néstor Lorenzo, DT de la 'amarilla', estuvo Juan Fernando Quintero.

Al actual futbolista de Racing, de Argentina, le consultaronpor el golero del Aston Villa, por el 'Dibu', y sobre la manera en que brilla cada vez que Argentina tiene que pasar por la famosa 'ruleta rusa'. 'Juanfer' se despachó en palabras de elogio hacia el número '23'; además respondió a la pregunta si en Colombia han practicado los penaltis.

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero de 'Dibu' Martínez antes de la final Argentina vs. Colombia?

En ese orden de ideas, el volante antioqueño aseguró que "es que es un arquero que tiene hechos, es un arquero con mucha experiencia y con mucha jerarquía. Creo que ese momento de los penales se da para él, obviamente nosotros desde nuestra perspectiva de futbolistas también lo estudiamos, sabemos dónde va o a donde no va, pero a la hora de patear un penalti no se sabe. Creo que de alguna u otra forma hay que tener en cuenta su jerarquía, su experiencia, y si se da la oportunidad de estar ahí creo que es de cada quien".

Emiliano 'Dibu' Martínez con Argentina en la Copa América Foto: AFP

En medio de la charal con los medios de comunicación desde la ciudad de Miami, en la Florida, a Quintero Paniaguatambién le consultaron si en el plantel de Colombia habían practicado los penaltis, en caso de que el juego contra la Selección de Argentina se extienda hasta ese punto en concreto.

"Las opciones de lo que puedan pasar en los juegos lo practicamos, sí hemos preparado penaltis, obviamente", agregó el volante de la amarilla, azul y rojo.

Juan Fernando Quintero. X oficial: @FCFSeleccionCol

Otras declaraciones de Juan Fernando Quintero:

- Si ha hablado con sus compañeros o amigos argentinos...

"La verdad no hablamos, no tenemos ningún tipo de comunicación, sabemos lo que nos estamos jugando, no desviarnos, a todos los quiero mucho, pero es un momento particular para mí y para mi país; después vendrán los saludos".

- El apoyo del pueblo colombiano

"Agradecerles el apoyo, la energía, transmitirles que estamos orgullos, que sigan enviando esa energía, es una luz de esperanza para todos, que los vamos a representar dentro del campo".