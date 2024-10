Juan Guillermo Cuadrado, entre extrañar a la Selección Colombia y 'tips' para jugar en la altura

Juan Guillermo Cuadrado es una voz que puede hablar perfectamente de la Selección Colombia, que este jueves tendrá contra Bolivia un nuevo reto en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026. El actual futbolista del Atalanta, de Italia, habló de diversos temas puntuales en las últimas horas, entre ellos, de cómo enfrentar la altura, de los laterales y, por supuesto, que extraña hacer parte del combinado de nuestro país.

Fue en una charla con 'Teleantioquia' que el oriundo de Necoclí dejó sus conceptos. Cuadrado sostuvo que la 'tricolor' viene "demostrando grandes cosas".

"Una persona que siempre tiene como ese anhelo de representar a nuestro país y obviamente se extraña. En la Copa América fue hermoso haber estado acompañando a las jugadores, pero se siente como el querer estar ahí, pero hay situaciones que pasan. Uno entiende que venía de una lesión, sin mucho ritmo y creo que fue la mejor decisión que pudo tomar el 'profe' (Néstor Lorenzo ) en ese momento para tener a alguien que pudiera hacerlo mucho mejor y que tuviera ese ritmo de competencia, yo no lo tenía. Hubo un tiempo que se extrañó, pero también entendiendo lo que había pasado, fui un hincha más, viajé a la final. No se pudo, fue una tristeza para mí y para los compañeros, no se pudo lograr, pero el señor sabrá por qué. Seguimos viendo cómo sigue creciendo la Selección con esos recambios que hay y se hace más difícil, pero siempre con la expectativa de seguir y trabajando; voy a seguir trabajando para eso (volver a la Selección)", manifestó el experimentado jugador.

Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina con la Selección Colombia Foto: AFP

También dio algunos 'tips' para jugar en la altura, reconociendo que no es nada fácil pero que la clave es que hay equipo con qué crear las opciones y concretarlas.

"Es muy difícil jugar en la altura la verdad, pero el 'profe' también la experiencia y hace rato conoce la altura, ha estado en varios partidos de la Selección cuando estuvo con el 'profe' Pékerman. Pero creo que es de pararnos bien, ser como un bloque, todo un equipo y las pocas opciones que tengamos concretarla. Tenemos el equipo para crear las opciones y ser concretos", agregó.

Otras declaraciones de Juan Guillermo Cuadrado:

- El buen presente de la Selección Colombia

"Vienen jugadores muy interesantes que están haciendo las cosas bien en sus clubes, los que están siendo llamados a la Selección es porque están entre los mejores, es un privilegio poder estar ahí, ponerte la camiseta de la selección, dar el cien por ciento, sudarla y la verdad muy bien. Yaser (Asprilla), Castaño, Richard Ríos, el mismo Arias, realmente lo estamos haciendo muy bien y esperamos que lo sigan haciendo bien en sus clubes y también aportando muchas alegrías a la Selección".

- Los actuales lateral de la Selección Colombia, cómo los ve

"Creo que siempre van saliendo buenos laterales, por ejemplo Dani (Muñoz), el nivel es muy bueno y es un gran lateral que aporta mucho, también está Mojica que lo hace muy bien en su club y en los últimos tiempo ha mostrado un buen nivel en sus clubes y en la Selección, creo que hizo una Copa América extraordinaria. Deiver Machado que lo han llamado y tiene mucho para seguir creciendo, Santi siempre ha sido uno de los referentes y es un grandísimo jugador, cuando lo han llamado lo ha hecho bien. Tenemos laterales muy buenos que vienen en crecimiento y cada día van a ir saliendo muchos más y mejores".

Johan Mojica en uno de los partidos con la Selección Colombia en la pasada Copa América. JARED C. TILTON/Getty Images via AFP

- El próximo partido en Barranquilla contra Chile

"Ha sido una gran selección, ha hecho grandes partidos en Barranquilla y no podemos confiarnos por el momento que están viviendo y todos los partidos son diferentes. Hay que aprovechar la la localía que tenemos en nuestra casa, a buscar el partido y sin menospreciar el momento que están viviendo y Colombia viene demostrando grandes cosas y también es otra motivación para las otras selecciones jugar contra Colombia, es a estar atentos a todos".