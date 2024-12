La final perdida de Colombia en Copa América contra Argentina aún está en 'retina' de Lorenzo

El 2024 está llegando a su fin y muchos técnicos y jugadores no dejan pasar los últimos días del año en curso para dejar algunas declaraciones acerca de lo que fue éste en lo deportivo y los logros alcanzados. Así fue como Néstor Lorenzo se refirió al título de Copa América que perdió la Selección Colombia con Argentina, en Estados Unidos.

Fue en medio de una conversación con el periodista Juan Pablo Varsky que Lorenzo contó esos detalles inéditos de lo que realmente pasó en esa definición contra la 'albiceleste' liderada por Lionel Messi.

¿Qué pasó en la final de la Copa América 2024?: lo que dijo Lorenzo

"Nos fuimos físicamente, nos costó, en especial en el alargue. De hecho, los jugadores que salieron estaban con calambres. Pasaron muchas cosas. Colombia jugó seis partidos en 20 días; mientras que Argentina lo hizo en 24 días, esa diferencia es mucho", afirmó en primera instancia.

Colombia vs. Argentina, final Copa América 2024.

Y continuó en sus precisiones sobre el partido contra Argentina: "Son cosas que al día del partido, llegamos al límite. Fuimos a ganarlo y lo demostramos, siendo protagonistas, pero sabíamos que irnos al alargue no era bueno ni lo mejor. Que futbolistas buenos físicamente, te digan que no dan más, dice mucho. Después se cometió un error en defensa y ya está, también va de la mano por todo el desgaste físico".

El timonel de la selección 'cafetera' también tuvo palabras para el gol de Lautaro Martínez y quedó sin título a Colombia en el alargue. Lorenzo afirmó que "no podemos ser tan inocentes".

¿Por qué se dio el gol de Argentina?

"Quedamos muy abiertos, no cometimos la falta del riesgo. Me pasó recientemente en los partidos de Eliminatorias. En los juegos que perdimos, hace tres o cuatro encuentros, que venimos con 10 o 12 amonestados, que pueden perderse el próximo compromiso, y no nos suspendieron a ninguno. No podemos ser tan inocentes. Si hubiéramos derribado a Enner Valencia o al boliviano que nos hizo el gol, digo: 'valió la pena'. Siento que jugaron con esa idea en la cabeza, o ese condicionamiento. Hay tantas ganas de estar, de no quedar afuera del equipo. No sé si inocencia sea justo la palabra, pero sí lo hablamos y faltó un poco. No es fácil porque es el momento y una toma de decisiones", agregó el técnico de la Selección Colombia.