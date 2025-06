La probable alineación titular de Colombia para enfrentar a Argentina; habría tres novedades

La Selección Colombia presentaría cambios en la formación titular para enfrentar este martes 10 de junio a Argentina. La mayor novedad es el regreso de Luis Díaz, quien no estuvo en el 0-0 frente a Perú en la ciudad de Barranquilla por acumulación de tarjetas amarillas, y como '9', tras la salida de la convocatoria de Jhon Jáder Durán, se perfila el samario Luis Javier Suárez.

Pero esas no serían las únicas novedades que haría Néstor Lorenzo con respecto al once que estuvo en el Metropolitano contra la 'bicolor', ya que Yerry Mina no iría desde el inicio en la zaga central y su lugar sería ocupado por Jhon Jáner Lucumí de gran actualidad y eso lo precede su título como campeón de la Copa de Italia con el Bolonia.

Así fue que en el programa de 'Mañanas Blu' de 'Blu Radio', el periodista Fabio Poveda dio a conocer los últimos detalles de la Selección Colombia.

La Selección Colombia visita a Argentina por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. X de @FCFSelecciónCol

"Seguramente va a haber cambios en la formación titular, hay dos cambios obligados; uno es el regreso de 'Lucho' Díaz y el otro el reemplazo de Jhon Jáder Durán, que ya no está, y que seguramente va a ser Luis Javier Suárez. Y se vislumbra un cambio más que es la entrada de Jhon Jáner Lucumí por Yerry Mina", precisó Poveda cuando fue consultado por Ricardo Orrego.

A continuación Poveda se animó a 'tirar' la posible titular de Colombia vs. Argentina: alinearía con Kevin Mier en el arco, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Cristian Borja se mantendría como lateral izquierdo. Luego en el medio Kevin Castaño al lado de Jefferson Lerma, luego James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

El balón rodará a las 7:00 de la noche, de nuestro país, en el estadio Monumental. El partido entre colombianos y argentinos lo podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, Ditu y haciendo clip en este siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

La Selección Colombia suma 21 puntos y es sexta en las clasificatorias a la Copa del Mundo del 2026.

¿Qué dicen en la 'tricolor' de Argentina?

"Espero lo que viene mostrando. No es que uno imagine a Argentina; una la ve, saca jugadas, está en un momento muy dulce. No jugó Messi ni cuatro muchachos que han venido siendo importantes en el proceso, los cuales vuelven supuestamente para este martes; además que hicieron un gran primer tiempo también", dijo Lorenzo, DT de Colombia, en la rueda de prensa previa.