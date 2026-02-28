Síguenos en:
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España 2025-26, tras Barcelona 4-1 Villarreal

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España 2025-26, tras Barcelona 4-1 Villarreal

Este sábado, Barcelona goleó a Villarreal con gran actuación de Lamine Yamal, quien se lució con un triplete. ¡El líder es 'culé'!

Por: EFE
Actualizado: 28 de feb, 2026
Barcelona vs. Villarreal.
Barcelona vs. Villarreal.
Getty Images.

