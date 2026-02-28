Hinchas del América se pelearon en las tribunas del Armando Maestre; tensión en Valledupar

Publicidad
Este sábado, en la novena jornada de la Liga BetPlay I-2026, América de Cali venció 3-0 a Alianza FC, en Valledupar. Más allá del contundente triunfo, los focos se los llevaron los aficionados escarlatas, quienes protagonizaron una fuerte trifulca en el estadio Armando Maestre Pavajeau.
En la tribuna oriental, los hinchas se comenzaron a pelear con puños y patadas, generando fuerte tensión en el recinto deportivo. La Policía tuvo que intervenir con varios miembros para calmar la situación y permitir que todo volviera a la normalidad.
Habrá que esperar si desde la Dimayor se esclarece qué ocurrió y si aplicarán medidas y sanciones.
Los hinchas de América se pelean entre ellos, en el Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.— Solo Noticias 24 🗞️🎙️🎥 (@SOLONOTICIA24) February 28, 2026
Esto antes del inicio del juego ante Alianza Valledupar.
📹: El Pilón pic.twitter.com/Sm6FkyCwRY