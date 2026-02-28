Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hinchas del América se pelearon en las tribunas del Armando Maestre; tensión en Valledupar

Hinchas del América se pelearon en las tribunas del Armando Maestre; tensión en Valledupar

América de Cali venció 3-0 a Alianza FC en Valledupar, sin embargo, en el encuentro hubo trifulca entre los mismos aficionados 'escarlatas'. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de feb, 2026
Comparta en:
Hinchas del América se pelearon en el estadio Armando Maestre Pavajeau.
Hinchas del América se pelearon en el estadio Armando Maestre Pavajeau.
Captura de pantalla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad