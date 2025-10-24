La Selección Colombia confirmó nuevo rival para fecha FIFA de noviembre; se cayó lo de Nigeria

Luego de un cambio inesperado la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo ya no se enfrentará a Nigeria sino a Australia en la fecha FIFA de noviembre, en un partido preparatorio pensando en lo que será la participación en el Mundial del 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por eso, este viernes la propia FCF informó del cambio que se realizó para los encuentros del próximo mes, cuando se enfrente a dos combinados de Oceanía. "El encuentro será ante su similar de Australia, el próximo martes 18 de noviembre a las 8:00 p. m. (hora local) en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos", fue lo que informaron en un comunicado.



La Selección Colombia jugará contra Australia y no con Nigeria

La Federación Colombiana de Fútbol explicó que "por razones ajenas a la FCF, dicho encuentro no podrá llevarse a cabo. En su lugar, Australia será el nuevo rival, ofreciendo un exigente desafío frente a un equipo habitual participante en las Copas del Mundo", y aunque no lo mencionaron ahí, se sabe que el cuadro africano tendrá que disputar un repechaje para buscar ir al Mundial de 2026, razón por la que tuvo que cancelar este duelo con la 'tricolor'.

De hecho, informaron que este "compromiso forma parte del plan de trabajo diseñado por el cuerpo técnico encabezado por el director técnico Néstor Lorenzo, quien continúa afinando detalles en el proceso competitivo del equipo nacional con miras al máximo reto del fútbol mundial", todo después de los duelos preparatorios que ya tuvieron frente a México (4-0) y Canadá (0-0).

La propia Federación Colombia de Fútbol extendió una invitación a "toda la comunidad colombiana residente en los Estados Unidos y a los aficionados del fútbol a acompañar al equipo en esta nueva cita internacional", en especial porque "la Selección buscará seguir fortaleciendo su identidad y desempeño de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026".



¿Cuándo juega la Selección Colombia en la fecha FIFA de noviembre?

El primer partido será frente a Nueva Zelanda el 15 de noviembre, a las 7:00 p.m. (hora colombiana), en el Chase Stadium, de la ciudad de Fort Lauderdale. Luego, tres días después se medirá a Australia, también equipo de Oceanía, pero se verán cara a cara en el Citi Field, de Nueva York.



Después de esos partidos en la fecha FIFA de noviembre el entrenador Néstor Lorenzo, su cuerpo técnico y jugadores pondrán su mirada en el sorteo del Mundial de 2026, que será el 5 de diciembre en Washington, para conocer sus rivales y en dónde jugarán en la fase de grupos del certamen orbital.