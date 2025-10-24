Síguenos en::
La Selección Colombia confirmó nuevo rival para fecha FIFA de noviembre; se cayó lo de Nigeria

La Selección Colombia confirmó nuevo rival para fecha FIFA de noviembre; se cayó lo de Nigeria

Aunque había un acuerdo con el cuadro africano, este viernes la FCF dio a conocer que Australia será el equipo al que se enfrentará la Selección Colombia el martes 18 de noviembre. ¡Agéndese!

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de oct, 2025
james Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la Selección Colombia.
james Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la Selección Colombia.
Getty

