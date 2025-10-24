Síguenos en::
"Los jugadores de la Selección Colombia ya estamos disputando nuestro propio Mundial"

Juan Camilo Portilla, volante de Talleres de Córdoba, habló sobre su presente y las opciones que tiene de ser incluido en la lista definitiva para la Copa del Mundo de 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2025
Juan Camilo Portilla, jugador de la Selección Colombia.
Juan Camilo Portilla, jugador de la Selección Colombia.
AFP.

