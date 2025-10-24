"Los jugadores de la Selección Colombia ya estamos disputando nuestro propio Mundial"

Juan Camilo Portilla, actual mediocampista de Talleres de Córdoba, habló sobre su deseo de vestir la camiseta de la Selección Colombia y sus opciones de ser tenido en cuenta para el Mundial de 2027. El volante, con pasado en el América de Cali, viene destacándose en el fútbol argentino y considera que atraviesa un momento de madurez futbolística que podría abrirle las puertas del combinado tricolor.

“Sabemos de la importancia que tienen estos partidos de preparación. Todos tenemos que estar ganándonos un puesto, y de eso se trata: de seguir preparándonos y hacer las cosas de la mejor manera”, aseguró Portilla, quien valoró la competencia interna que existe entre los jugadores colombianos.

El mediocampista analizó su rendimiento reciente y reconoció que aún hay aspectos por mejorar: “Me sentí bien, aunque siempre habrá cosas por corregir. Ya grupalmente, pudimos haber hecho un poco más; tuvimos para ganar el partido y estos partidos de fuego sirven para mejorar cosas”.

Portilla también destacó el estilo de juego de la Selección Colombia y el trabajo del cuerpo técnico: “Tiene un sistema de juego muy claro, y estos partidos son para confirmar la idea que ellos tienen. Ya está en nosotros asimilarla y cumplirla. Son pocos días juntos en los entrenamientos, y hay que reflejarlo en la cancha”.



Juan Camilo Portilla en acción de juego contra Sao Paulo Foto: AFP

Publicidad

El volante de Talleres habló con ilusión sobre la posibilidad de ser convocado para el proceso rumbo al Mundial: “Ojalá seamos los más posibles. Hay una lista amplia para ir al Mundial. Hay un grupo sólido, pero nadie tiene el puesto asegurado. Cada partido es muy importante. Ya empezamos a jugar el Mundial entre nosotros; más allá de que sean amistosos, hay una competencia dura y sana”.

Sobre su estilo de juego, Portilla se definió como “un volante agresivo, inteligente para interceptar y, desde esa primera línea, sacar el balón limpio para los más ofensivos”. Explicó además que su función actual es similar a la que desempeñaba en América: “Yo jugaba más de interior, pero terminé jugando de ‘5’. Así lo vengo haciendo en Talleres también. Es la misma posición de Jefferson Lerma”.

Publicidad

Finalmente, cerró destacando las exigencias de su rol: “De ‘5’ hay que ser más simple, no agarrar tanto la pelota ni dar muchos toques. Es de mucho orden, de cubrir espacios, y me siento cómodo”.