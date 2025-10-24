Hora, TV y nuevo programa de partidos de la Selección Colombia previo a sorteo del Mundial

Por ello, los equipos ya que consiguieron su tiquete para el Mundial 2026 deben aprovechar al máximo las últimas fechas FIFA antes de esa ceremonia, ya que entre más se juegue y se sumen puntos, habrá mejor ubicación en el ‘ranking’ internacional de selecciones, base para efectuar el sorteo.

De acuerdo con ese escalafón, los primeros 9 equipos y los 3 anfitriones del Mundial serán ubicados como cabezas de serie. Los 12 siguientes irán al bombo 2; los otros 12, al bombo 3; y los últimos, al 4.

Por ello, Colombia se movió para conseguir un adversario que sustituyera a Nigeria, que por estar en el repechaje africano debió cancelar su participación la contienda.

En consecuencia, el combinado ‘cafetero’, que no quiere perder su posición en el bombo 2, reconfirmó su confrontación contra Nueva Zelanda para el sábado 15 de noviembre y anunció su choque frente a Australia, el nuevo oponente, martes 18 del mismo mes.



Las 2 presentaciones serán en suelo estadounidense, donde la mayor parte de oncenos se prepara para la cita orbital.

Hora y TV para los amistosos de Selección Colombia

Las contiendas contra los rivales oceánicos de Nueva Zelanda y Australia se llevarán a cabo en Fort Lauderdale y Nueva York, respectivamente, y se podrán ver en directo por la señal de Gol Caracol. Acá, la programación completa:

⦁ Colombia vs. Nueva Zelanda

Fecha: sábado 15 de noviembre

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Fort Lauderdale (Florida), EE. UU.

Estadio: Chase

TV: Gol Caracol

⦁ Colombia vs. Australia

Fecha: martes 18 de noviembre

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Nueva York, EE. UU.

Estadio: Citi Field

TV: Gol Caracol

