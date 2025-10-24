Síguenos en::
Hora, TV y nuevo programa de partidos de la Selección Colombia previo a sorteo del Mundial

Hora, TV y nuevo programa de partidos de la Selección Colombia previo a sorteo del Mundial

A la Selección Colombia le restan 2 amistosos antes de que se celebre el sorteo de grupos para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, evento programado para el 5 de diciembre.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 24 de oct, 2025
Selección Colombia. fecha de amistosos contra Nueva Zelanda y Australia.jpg
Selección Colombia chocará con N. Zelanda y Australia en noviembre.
Foto: FCF.

