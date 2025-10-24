Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / Juan Cuadrado anotó gol, pero al Pisa no le alcanzó: empate 2-2 con Milan en Serie A de Italia

Juan Cuadrado anotó gol, pero al Pisa no le alcanzó: empate 2-2 con Milan en Serie A de Italia

Este viernes, Pisa sorprendió al Milan y se llevó un punto en el 'calcio italiano' con gol incluido del extremo colombiano Juan Cuadrado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2025
Juan Guillermo Cuadrado, colombiano del Pisa.
