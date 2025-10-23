"Mi objetivo es ganar la Copa del Mundo con la Selección Colombia de mayores"

La Selección Colombia culminó su participación en el Mundial Sub-20 con una destacada actuación en Chile, donde los dirigidos por César Torres se quedaron con el tercer lugar del certamen orbital, igualando lo hecho en 2003 en Emiratos Árabes Unidos.

Alexéi Rojas, uno de los integrantes del combinado nacional, habló con 'Gol Caracol' y 'Ditu' sobre su experiencia en la Copa del Mundo en suelo austral, donde no tuvo minutos, pero valoró el trabajo colectivo del grupo.

Alexei Rojas, arquero Selección Colombia Sub-20 - Foto: Getty Images

“Histórico para el país. Como grupo, estamos muy contentos con lo que se realizó. Fueron 18 meses de trabajo y me alegra poder darle una alegría al país. La unión de la gente, el respaldo de todo el mundo… Lo más importante es que no pensemos solo en el corto plazo, sino que entendamos que esta es una nueva generación de jugadores jóvenes, con hambre, con talento y con mucha pasión”, expresó el arquero.

Asimismo, el portero al servicio del Arsenal recordó con emoción su única presentación con la Selección Colombia Sub-20:

“El día más feliz de mi vida fue cuando atajé con la Selección Colombia. Me alegré como nunca. Estar ahí cantando el himno nacional en el estadio, con el apoyo de los colombianos, y ganarle a Brasil en un partido tan importante fue increíble. Poder ayudar al equipo, me dio mucha felicidad y me llena de satisfacción por el trabajo que hicimos como grupo”.



“Es un orgullo y una responsabilidad ser parte del Arsenal”

Alexei Rojas, arquero colombiano en el Arsenal, de Inglaterra - Foto: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Previo al choque frente a Francia, Rojas estuvo en el centro de la polémica por unas declaraciones del técnico César Torres, quien aseguró que el arquero de 20 años no aparecía en la foto del equipo profesional de los 'gunners'. Alexéi aclaró que, al momento de tomar la fotografía, él se encontraba concentrado con la Selección Colombia Sub-20 en Paraguay.

Sin entrar en mayores detalles, el guardameta se refirió a su presente en el conjunto inglés, actual líder de la Premier League:

“Es un orgullo y una responsabilidad al mismo tiempo ser parte del Arsenal. Pocos jugadores tienen la oportunidad de vestir y representar ese escudo todos los días, entrenando y jugando. Es un compromiso muy grande y una gran oportunidad donde sigo desarrollándome como persona y como portero. Estoy muy contento y agradecido por estar en el club, que es uno de los mejores del mundo y pasa por un gran momento”.



¿Aceptaría el llamado de Rusia o Inglaterra?

Sobre una posible convocatoria por parte de Rusia o Inglaterra, el guardameta fue enfático en su compromiso con la Selección Colombia:

“Yo tengo a Colombia muy firme en mi corazón. Ustedes pueden verlo en la manera en que represento a mi país. Mi objetivo es ganar la Copa del Mundo con la Selección Colombia y traer el mayor logro posible al país junto al resto de mi equipo”.

Finalmente, Rojas habló de sus metas a mediano plazo: “En cinco años, mi objetivo es seguir jugando en las mejores ligas de Europa, estar en la Selección Colombia y trabajar cada día para ganarme todas las oportunidades con esfuerzo y rendimiento”.