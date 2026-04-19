La Selección Colombia ganó el título del Sudamericano Sub-17; goleada 4-0 sobre Argentina

La Selección Colombia hizo historia en el Sudamericano Sub-17 2026, tras golear 4-0 a Argentina en la gran final, disputada en la cancha Conmebol (Luque, Paraguay), para coronarse campeona de este certamen internacional.

Los goles de la 'tricolor' fueron de Matías Caicedo, José Escorcia y dos de la figura de la cancha, el mediocampista Miguel Agámez. Se fueron expulsados tres argentinos, Mateo Mendizabal y Alan Alcaraz y Simón Escobar.

El partido el primer tiempo fue parejo, con pocas chances, y hasta con una suspensión parcial del encuentro ya que se fue por 15 minutos la luz en la cancha Conmebol. Pero antes de terminar los 45 minutos iniciales, ya en la adición, apareció Miguel Agámez con un remate espectacular de media distancia que fue al ángulo, para el 1-0. Nos fuimos ganando al descanso.

Ya para la segunda parte la Selección Colombia siguió de largo y mostró temple, actitud y jerarquía para conseguir la victoria sobre los argentinos.



La segunda anotación fue de Matías Caicedo, de cabeza, luego de un pelotazo al área que 'peinó' hacia atrás y sorprendió al arquero rival, quien solamente vio como el balón cruzó la línea. El tercero fue nuevamente de Miguel Agámez, tras una gran jugada colectiva, que él finalizó con un cabezazo impecable.

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Y ya en el tramo final del juego apareció otra de las figuras de la Selección Colombia, José Escorcia, para sacarse al arquero rival y poner el 4-0 definitivo en el resultado, para asegurar el trofeo.

Miguel Agámez con el número 16, jugador de la Selección Colombia Sub-17 - Foto: Conmebol

Con esto se logró el título de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17, siendo el segundo en la historia tras el conseguido en el año 1993. Además, la 'tricolor' ya tiene el cupo asegurado para el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar, este mismo 2026.



Ficha técnica de Colombia 4-0 Argentina, final del Sudamericano Sub-17:

Alineaciones

Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Valecilla, Anderson Murillo; Éder Carrillo, Samuel Martínez, Miguel Agámez; José Escorcia, Matías Caicedo y Adrián Mosquera.

DT: Fredy Hurtado

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Argentina: Valentin Reigia; Thiago Pérez, Julio Coria, Mateo Mendizabal, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca, Simón Escobar; Giovanni Baroni, Nahuel Goytia y Facundo Salinas.

DT: Diego Placente

Estadio: Cancha Conmebol (Luque, Paraguay)

Árbitro: David Ojeda (Paraguay)

Goles: Miguel Agámez (x2), José Escorcia, Matías Caicedo

Incidencias: expulsados Mateo Mendizabal, Alan Alcaraz y Simón Escobar.