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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia ganó el título del Sudamericano Sub-17; goleada 4-0 sobre Argentina

La Selección Colombia ganó el título del Sudamericano Sub-17; goleada 4-0 sobre Argentina

La Selección Colombia Sub-17 remató de forma espectacular el torneo y le propinó sendas goleadas a Brasil y en la final tambiéna Argentina.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Selección Colombia campeona Sudamericano Sub-17
Selección Colombia campeona del Sudamericano Sub-17 - Foto:
FCF

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