Así quedó la Selección Colombia femenina en el ranking FIFA, tras triple jornada de Liga de Naciones

La selección española femenina de fútbol continúa en la primera posición de la clasificación mundial de la FIFA por delante de Estados Unidos y de Inglaterra, que tras imponerse a la Roja y a Islandia, arrebata el tercer puesto a Alemania.

El conjunto de Sonia Bermúdez, que perdió en Wembley (1-0) ante el cuadro inglés y ganó en Córdoba a Ucrania (5-0) en la fase de clasificación para el Mundial 2027, lidera la tabla con 2083.09 puntos.

Estados Unidos se le ha acercado tras golear a Japón (3-0) y acumula 2054.65 puntos, mientras que Inglaterra progresa y se sitúa tercera con 2038.73, al rebasar a Alemania (2021.78) que vio frenada su marcha con un empate en Austria.

Japón, pese a su derrota, sube tres puestos y es quinta (2011.27), con Brasil (1980.00) sexta y Francia séptima (1975.60), en tanto que Suecia retrocede al octavo puesto (1961.22), Canadá sube al noveno (1934.88) y Países Bajos (1929.32) saca del 'top diez' a Corea del Norte (1910.63).



La Selección Colombia femenina es segunda en la Liga de Naciones y se acerca a la claificación al Mundial 2027 AFP

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La Selección Colombia (1765.46) se mantiene vigésima tras empatar a cero con Argentina, que sigue trigésima (1696.45), tres puestos por detrás de México, vigésima séptima (1707.61) después del triunfo del conjunto del español Pedro López ante Puerto Rico (6-0).

Costa Rica arrebata el puesto 42 a Venezuela, Chile sube al 44 y Paraguay al 45, Panamá continúa en el 56, Uruguay desciende al 61 y Ecuador mejora hasta el 63, Perú hasta el 75, Puerto Rico al 77 y El Salvador al 78.