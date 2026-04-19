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Así quedó la Selección Colombia femenina en el ranking FIFA, tras triple jornada de Liga de Naciones

Las victorias sobre Venezuela y Chile, y el empate contra Argentina acercaron a la Selección Colombia femenina a la clasificación al Mundial, pero también tuvieron otro impacto.

Por: EFE
Actualizado: 19 de abr, 2026
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La Selección Colombia femenina le ganó a Venezuela y Chile, y empató con Argentina, en la Liga de Naciones
La Selección Colombia femenina le ganó a Venezuela y Chile, y empató con Argentina, en la Liga de Naciones
AFP

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