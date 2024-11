"La Selección Colombia no es Argentina, ni Brasil; pero es un rival fuerte, de respeto"

La Selección Colombia no la tendrá nada fácil este viernes 15 de noviembre de 2024 en el partido contra Uruguay, uno de los rivales de más peso e historia de las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar desde eso, desde territorio 'charrúa' hay respeto por la 'tricolor'.

Luis Barbat, exarquero del combinado de ese país atendió a Gol Caracol para analizar el presente de ambos equipos, y de paso destacó el nivel que está mostrando el elenco dirigido por Néstor Lorenzo.

Por supuesto, los elogios no faltaron para Luis Díaz y James Rodríguez , las principales figuras de la Selección Colombia, pero el guardameta con paso en Medellín, América, Tolima, entre otros, en nuestro país, resaltó que grupalmente es más fuerte.

¿Cómo ve a la Selección Colombia, y hay algún jugador en particular que le parezca clave?

“Colombia y Uruguay tienen estilos diferentes. Mientras Uruguay ha dependido de figuras como Suárez o Cavani, Colombia basa su juego en el colectivo. A veces el equipo parece perdido, pero en pocos momentos del partido puede generar varias oportunidades de gol, donde jugadores como Luis Díaz o James Rodríguez suelen destacar y definir. Colombia no depende de una sola figura, sino de un equipo cohesionado que crea oportunidades de manera colectiva”.

Publicidad

¿Cómo percibe este duelo de Uruguay vs Colombia?

“Es un partido que, aunque no define nada en términos de clasificación, desde el punto de vista futbolístico para Uruguay es un desafío complejo. Colombia viene de perder recientemente contra Bolivia en la altura de El Alto, lo que representa una selección que está en su mejor momento, con una identidad bien definida. El entrenador de Colombia lleva mucho tiempo trabajando con el equipo, conoce a los jugadores y estos están plenamente alineados con sus directrices. Por otro lado, Uruguay está en un proceso de transición, pasando de un estilo de juego conservador y de espera a uno más proactivo y ofensivo, queriendo ser protagonista en todas las canchas. Este cambio ha generado no solo problemas deportivos, sino también discusiones y conflictos a nivel institucional dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Este partido se da en un contexto complicado para Uruguay, y el resultado del viernes será importante”

Manuel Ugarte Uruguay vs Colombia - Foto: AFP

¿Qué piensa de la escasez de gol de Uruguay?

“Así es, son momentos. Uruguay ya no cuenta con jugadores como Cavani y Suárez, quienes fueron fundamentales y dejaron un estándar alto en términos de goleadores. Uruguay solía basarse en un estilo de juego defensivo, comprimiendo espacios y aprovechando las oportunidades con esos delanteros. Ahora, sin ellos, el equipo tiene que adaptarse a un nuevo sistema de juego, con un entrenador que opta por un enfoque distinto, y eso lleva tiempo. Por ejemplo, vemos a Darwin Núñez haciendo goles en el Liverpool, pero en Uruguay le cuesta más debido a las diferencias en el estilo de juego. Este proceso de adaptación es necesario, pero en competencias como estas, el tiempo es limitado. La ventaja es que en esta eliminatoria clasifican siete de diez equipos, lo cual hace que la clasificación sea más probable para Uruguay”.

Publicidad

¿Cuál cree que será la clave del partido?

“Será un partido de estilos diferentes. Aunque ambos entrenadores son argentinos, sus filosofías de juego son distintas. Uruguay tiene un enfoque más directo y buscará aprovechar las bandas y sus jugadores en el medio campo como Valverde. Colombia, por otro lado, es más asociativo, aunque igualmente ofensivo. La posesión de la pelota será fundamental en este enfrentamiento”.

Acción de juego entre Selección Colombia y Uruguay, en la Copa América Foto: AFP

¿Cree que se ha generado una rivalidad entre Uruguay y Colombia?

“Colombia ha venido destacándose en la escena internacional, y ahora enfrentarse a ellos no es como antes. Uruguay siempre ha tenido una rivalidad con Argentina y Brasil, pero Colombia se ha ganado su lugar como un rival fuerte, que genera respeto. Hoy, en cualquier eliminatoria, uno mira con especial atención los partidos contra Brasil, Argentina y también contra Colombia”.

¿Qué recuerdo tiene del partido de semifinal de Copa América de 2004 que jugó contra Colombia?

“Ese partido fue el más difícil a nivel emocional de mi carrera. Si hay algo que le debo a Colombia es mi carrera como jugador y todo lo que soy. Irme de Uruguay sin conocer el país y encontrarme con un lugar que me dio tanto fue una gran experiencia. Jugar una final contra ellos un año después de haberme ido fue complicado. Ganamos, pero no lo disfruté tanto como otros partidos debido a los lazos y el respeto que tengo por Colombia”.