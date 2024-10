La Selección Colombia y la especial reflexión que le dejó a Argentina, tras vencerlos 2-1

Algunas semanas han pasado ya desde que la Selección Colombia logró vencer en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla a Argentina en la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Aquel día, Yerson Mosquera y James Rodríguez fueron los 'verdugos' de la 'albiceleste' , en lo que fue el reencuentro de los dos finalistas de la más reciente Copa América, en un partido que precisamente reflejó nivel y buen fútbol a la altura de esto.

Si bien el tiempo ha transcurrido y ahora los argentinos se preparan para lo que serán sus choques contra Venezuela y Bolivia, Lionel Scaloni, DT de la selección bicampeona de América, sigue con el encuentro contra la 'Tricolor' en la cabeza. De hecho, al parecer, dicha derrota la habría tomado de manera positiva, pues de aquel juego salió una especial reflexión que ahora el DT la tiene, prácticamente, como estandarte.

James Rodríguez celebra su gol con la Selección Colombia frente a Argentina, en Eliminatorias Sudamericanas AFP

"No estábamos acostumbrados a perder, pero debemos adaptarnos y acostumbrarnos porque es algo que puede suceder, especialmente en condiciones difíciles contra rivales complicados. Aceptamos la derrota, sabiendo que el rival también juega", mencionó Lionel Scaloni, quien, de ahora en adelante, se plantea escenarios en donde su equipo también pueda caer.

"A pesar de esta convocatoria en la que tenemos algunos problemas, el equipo está bien y esperamos encarar el próximo partido , sobre todo el primero, que es el más importante. Sabemos que será un encuentro complicado, pero confiamos en mantener el nivel que hemos mostrado, más allá de la última derrota. Creo que, en general, nuestro rendimiento ha sido aceptable", sumó a su explicación de lo que es el futuro cercano de la Selección de Argentina.

Lionel Scaloni Foto: AFP

Igualmente, habló sobre si Lionel Messi podrá estar presente para lo que serán las acciones de la Copa del Mundo 2026, sin embargo, dejó todo al aire. "Leo jugará hasta cuando él lo decida, de eso no hay duda. Estaremos atentos cuando tome la decisión de dejar de jugar, aunque esperamos que eso ocurra lo más tarde posible. No hemos hablado de su retiro, solo conversamos sobre el presente, sobre cómo se siente y cómo está, pero no discutimos sobre el futuro".

Finalmente, habló de las condiciones en las que llegará Alexis Mac Allister, quien viene algo tocado de sus respectivos partidos con el Liverpool. "Veremos si llega al primer partido. Tomaremos una decisión sobre si jugará o no, pero hoy parece complicado que pueda estar. Es un jugador que ha acumulado muchos minutos, y esperamos no perder a más jugadores. Está entrenando de forma diferenciada, y evaluaremos si está listo para participar", informó.