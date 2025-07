"Las que tenemos edad, aún podemos aportar en la Selección Colombia femenina en todos los aspectos"

La capitana de la Selección Colombia femenina, Catalina Usme, se refirió al trabajo que ha venido realizando el equipo antes de su viaje a Ecuador, donde enfrentarán el reto de conquistar la Copa América femenina 2025.

La máxima goleadora del combinado 'tricolor' fue clara y contundente; no hay otra mentalidad que la de ser campeonas y traer al país un título que ha estado muy cerca en ediciones anteriores.

"Los retos siempre tienen que ser mayores, el equipo viene de una renovación generacional, ellas, las niñas, van a quedar con el grupo. Queremos seguir acompañando el proceso, las que tenemos edad aún podemos aportar en todos los aspectos; las niñas se han acoplado a estar en esta categoría, hemos evolucionado mucho y la mentalidad es algo que no ha bajado y antes sigue creciendo. Es importante que ellas se pongan metas grandes y no pensar en nada diferente que no sé al título", precisó la estandarte del fútbol femenino de nuestro país.

Además, Usme Pineda se refirió a lo que las jugadoras de experiencia pueden dejarle a las futbolistas que disputarán su primera edición de este torneo: "Yo he dicho que el mejor ejemplo es hacer las cosas bien, que vean un ejemplo y que sea de experiencia, han sabido llevarlo de buena manera, es un equipo que tiene grandes posibilidades. Ellas tienen ganas de estar acá y ganar, y eso es importante, ellas solo puedan esperar que les dejamos algo muy grande para que sigan evolucionando y creciendo".

¿Qué cambiará en esta renovada Selección Colombia?

"Lo diferente que van a ver es un equipo más joven, una idea de juego diferente, de táctica, van a ver cosas muy buenas, el equipo tiene ya una forma y nos ha dado resultado y lo que hemos sumado antes, esperamos que nos sirva para llevarnos el título esta vez. Vamos a estar muy conectadas y concentradas, es algo que venimos trabajando todas, no ajeno a ello, es que por eso hay jugadoras en el exterior, por el fruto de hacer buenas cosas en selección", dijo la futbolista del Galatasaray de Turquía.

Por último, agregó que no hay ningún tipo de pánico dentro del equipo: "Todos nos preparamos para que las cosas se conceden atrás y adelante, a pesar de que ha sido esquivo no tenemos temores, tenemos un buen momento y es importante mantener el arco en cero, donde tengamos posibilidades de llegar y anotar, hay jugadoras rápidas y desequilibrantes adelante, suman todas, no le tememos y estamos convencidas de que podamos llevarnos el título".

Otras declaraciones

"Mi primer llamado a la selección mayor, he trabajado muy bien y siento que cada vez que entro en confianza doy buenos resultados y me adapto al estilo de juego, espero poder aportarle al equipo. De mi parte es aportar goles y alegrías en el club que esté y espero se me den las cosas aquí", dijo Valerin Loboa.

"Estoy feliz porque he compartido con algunas de ellas, tenemos buena relación, siempre me brindaron la mano para seguir aportando a la selección. Lloré de la felicidad al saber que estaba convocada, he pasado por un proceso difícil, no estuve al año pasado por la lesión dura que tuve, pero esta vez me recibieron con los brazos abiertos y estoy contenta de estar con jugadores tan increíbles", concluyó la jugadora del Deportivo Cali.