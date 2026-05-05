"Luis Díaz cuando tiene la pelota quiere inventar, es alegría, pocos jugadores como él"

Con la mira puesta en lo que será la Copa del Mundo 2026; David Ospina le puso el ‘ojo’ a uno de los llamados a figurar con la Selección Colombia y que, además, está próximo a jugar una semifinal de Champions League.

Se trata de Luis Díaz, quien actualmente pasa por una gran actualidad en el Bayern Múnich; tanto, que está a horas de enfrentar al PSG por la ‘semi’ de vuelta en la Liga de Campeones, con amplias posibilidades de avanzar a la gran final del certamen estelar.

Y justo por eso, Ospina se refirió al guajiro entre elogios, en una entrevista con Alexis García, en ‘Charlas de Camerino’, de DITU.

Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich. Foto: Getty Imágenes

“Lucho es la alegría en pasta, se está riendo todo el tiempo y eso es lo que demuestra en el campo. Cuando tiene la pelota muestra solo alegría, quiere inventar con la pelota; cuando le das un pase con cualquier cosa te puede salir, es un jugador rápido, que te puede salir a recibir, que lo puedes buscar a espaldas de los defensas, indicó de entrada el guardameta colombiano, llenando de elogios al extremo de Bayern Múnich.



Y es que, Ospina también habló de la historia de superación del guajiro, quien, a su concepto, ha luchado para estar en el lugar en el que se encuentra. No es solo talento: “Luis Díaz es muy versátil y jugadores muy pocos como él. Además, aparte de ser un bendecido, también son las ganas de superarse, de no quedarnos en el error, de no quedarse en la primera vez que te digan no lo vas a lograr. Tener constancia, el querer siempre mejorar, el querer siempre ir por tus sueños; de ahí parte esa construcción de lo que quieres conseguir en un futuro”, agregó el arquero paisa.

Programación para amistosos de Colombia contra Nueva Zelanda y Nigeria. Foto: FCF.

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Además de eso, David Ospina se refirió a lo que es la interna del cuadro 'tricolor', referente a la concentración y todo el tema de la convocatoria, orquestada por Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico. El golero de 37 años enfatiza en que se vive un buen ambiente.

"Cuando va llegando al momento de la convocatoria uno quiere estar y cuando llegas al hotel, el saludo es como si estuvieras todo el tiempo con los muchachos. Ya desde ahí se siente esa armonía, se sienten esas ganas, que todos queremos ir por el mismo objetivo. La alegría que se vive adentro de las concentraciones se hace demasiado ameno y eso muy importante porque se ve reflejado en el campo", concluyó Ospina.