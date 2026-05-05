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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Luis Díaz cuando tiene la pelota quiere inventar, es alegría, pocos jugadores como él"
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"Luis Díaz cuando tiene la pelota quiere inventar, es alegría, pocos jugadores como él"

Justo cuando Luis Díaz se juega un partido clave con Bayern Múnich, en la semifinal de la Champions frente a PSG; un compañero suyo en Selección Colombia lo describió.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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Luis Díaz completó 21 con la Selección Colombia.
Luis Díaz completó 21 con la Selección Colombia.
AFP

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