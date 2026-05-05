Secretos de camerino de Cristiano Ronaldo, contados por David Ospina; "él tiene aura especial"

David Ospina cuenta con una amplia experiencia en su carrera profesional, que inició en Nacional y que ha tenido paradas en clubes de Francia, Inglaterra, Italia y también en Arabia Saudita. Precisamente en territorio árabe, tuvo una experiencia inolvidable al haber compartido con Cristiano Ronaldo, un histórico del fútbol y que le dejó muchas cosas positivas al tener ese día a día con él.

Ese fue uno de los temas que el arquero antioqueño trató con el profesor Alexis García en 'Charlas de Vestuario', de la plataforma 'Ditu' de Caracol Televisión, de este martes.

El jugador de la Selección Colombia destacó algunos aspectos más allá de las canchas del astro portugués, con el que se podrían ver las caras el próximo 27 de junio, en la tercera fecha del Mundial 2026.

¿Cómo fue eso de estar en un mismo equipo con Cristiano Ronaldo, una leyenda del fútbol mundial?

"Tuve la gran posibilidad de jugar con Cristiano Ronaldo y la verdad, son personas que han tenido éxito y tienen aura; desde que los saludas tienes un aura completamente diferente, es un ganador, un tipo disciplinado e ilustrado en todo el sentido de la palabra, porque te sientas a hablar con él y te habla de muchísimas cosas".



Cristiano Ronaldo con el Al Nassr - Foto: AFP

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Es inevitable habla de Cristiano Ronaldo y no hablar de Lionel Messi, con quien se han enfrentado en Colombia vs. Argentina...

"Para mí fue un placer compartir con él y tenerlo de compañero, fue algo grandioso. Siempre hablamos de quién es mejor, si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero pues para mí hay que disfrutarlo antes, porque son dos jugadores que se han mantenido ahí en la élite.

¿Qué decir de CR7 después de haber estado en su compañía en el día a día, en ese tiempo en Al Nassr?

"Tú puedes llegar, pro mantenerse es lo más difícil y tantos años. A Messi lo he podido enfrentar muchas veces, pero tuve esa posibilidad de convivir con Cristiano Ronaldo y tenerlo como compañero, que es una gran persona, un ejemplo a seguir y pude sacarle lo mejor, aprovechando esos momentos vividos".

