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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Secretos de camerino de Cristiano Ronaldo, contados por David Ospina; "él tiene aura especial"

Secretos de camerino de Cristiano Ronaldo, contados por David Ospina; "él tiene aura especial"

En 'Charlas de Vestuario', de 'Ditu', el arquero David Ospina habló de su relación con Cristiano Ronaldo, con quien compartió en Al Nassr, de Arabia Saudita.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de may, 2026
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David Ospina y Cristiano Ronaldo, cuando compartían en aL nassr, de Arabia.
David Ospina y Cristiano Ronaldo, cuando compartían en aL nassr, de Arabia.
Foto: AFP.

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