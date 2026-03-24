¿Cuándo se juega repechaje Bolivia vs. Surinam; hora y dónde ver por TV EN VIVO en Colombia?

Pese a estar en el mismo continente, Bolivia y Surinam nunca se han enfrentado. Jamaica, a su vez, jamás pensó que en su camino hacia un Mundial 2026 se toparía con Nueva Caledonia. Las dos eliminatorias más exóticas de la historia protagonizan la puesta de largo de dos de las tres sedes mexicanas.

En Monterrey, Bolivia busca, frente a Surinam, acceder a la final de la repesca, donde aguarda Irak gracias a su mejor clasificación en el ránking FIFA. A dos pasos del sueño mundialista, el pase sería el mejor homenaje posible a Xabier Azkargorta, el 'bigotón' que logró la única clasificación de la Verde a un Campeonato del Mundo, el de EE.UU. 1994, -participó invitada en 1930 y 50-, cuatro meses y medio después de la muerte del técnico español.



Bolivia vs Surinam EN VIVO, hora y TV del repechaje FIFA en Colombia

Fecha: jueves 26 de marzo de 2025

Hora: 5:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: BBVA (Monterrey, México)

Transmisión: Win Sports +

La Selección Bolivia jugará el repechaje en busca de un cupo al Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá AFP

Su rival, Surinam, logra al fin voz propia después de haber estado surtiendo a Países Bajos de jugadores como Clarence Seedorf, Edgar Davids o Jimmy Floyd Hasselbaink.

El ganador se enfrentará el martes 31 a Irak, una selección que, afectada por la guerra en Oriente Medio, pidió incluso que se pospusiese la repesca.



En la otra semifinal, Jamaica juega contra Nueva Caledonia, sorprendente candidato oceánico con una población de unos 297.000 habitantes, que no fue reconocido oficialmente por la FIFA hasta 2004 y cuya selección el puesto 150 en el ránking.

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Lo éxotico de la eliminatoria no le quita trascendencia al partido, ni a la sede. Para Guadalajara es la oportunidad de demostrar que está preparada para acoger el Mundial, tras la ola de violencia que se produjo en el estado de Jalisco por la muerte de Nemesio Oseguera 'El Mencho´ capo del cartel de Jalisco Nueva Generación. Un test de seguridad en una sede por la que pasarán durante la Copa del Mundo México, Colombia, Uruguay y España, entre otros.

El ganador de esta semifinal, jugará el 31 contra la República Democrática del Congo, una selección que accedió a la repesca entre acusaciones de haber hecho 'vudú' para que los jugadores nigerianos fallasen en la decisiva tanda de penaltis del play-off africano.