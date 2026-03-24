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Gol Caracol  / ¿Cuándo se juega repechaje Bolivia vs. Surinam; hora y dónde ver por TV EN VIVO en Colombia?

¿Cuándo se juega repechaje Bolivia vs. Surinam; hora y dónde ver por TV EN VIVO en Colombia?

El combinado sudamericano de Bolivia buscará el cupo al Mundial 2026, pero primero deberá superar el repechaje FIFA que se llevará a cabo en México. La primera prueba, este jueves.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Selección Bolivia
Selección Bolivia en partido contra México - Foto:
AFP

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