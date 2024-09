Luisa Agudelo, entre muchas emociones: su análisis del partido de la Selección Colombia

La Selección Colombia femenina Sub-20 logró hacer historia en el Pascual Guerrero, pues eliminó a Corea del Sur en los octavos de final del Mundial de la categoría, con un marcador de 1-0, gracias a un gol de Linda Caicedo.

Si bien los reflectores se los llevo la jugadora del Real Madrid, junto con Sintia Cabezas quien metió una tremenda asistencia para la atacante vallecaucana, Luisa Agudelo, arquera de la 'tricolor', también fue una de las grandes estrellas del encuentro contra las asiáticas.

Y es que, de no ser por ella, la historia sería diferente, pues a lo largo del encuentro se destacó. Más precisamente en dos acciones en particular. Una al primer tiempo, luego de un cabezazo de la delantera Jeon Yugyeong. La arquera respondió con reflejos espectaculares para evitar la caída de su arco.

Luego, al minuto 75, evitó nuevamente una 'tragedia', luego de que Hanbin Choi intentara sorprenderla, en un tiro libre. Aunque la falta fue lejos, la coreana buscó el arco, a lo cual, Agudelo estuvo pendiente para evitar el empate.

Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia. Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images

Publicidad

Tras el encuentro, precisamente la arquera del Deportivo Cali analizó el partido. "Fue un partido complejo contra un equipo que no da espacios, pero se trabajó muy bien", explicó en primera instancia.

Igualmente, se le vio contento por su actuación en el Pascual Guerrero. "La verdad, me alegra mucho haber tenido atajadas importantes. No recuerdo mucho de las atajadas en específico, pero para eso se trabaja cada día, para responder cuando mis compañeras me necesitan", emocionada aseguró la guardameta.

Publicidad

A renglón seguido, se dejó llevar por las emociones al describir qué fue lo que sintió al momento de escuchar su nombre coreado por todo un estadio. "Creo que es una emoción muy grande, más aún jugando en casa. A cualquier futbolista se le eriza la piel cuando escucha su nombre, así que estoy contenta, y ahora estamos muy motivadas para seguir trabajando".

Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20 Foto: AFP

Tampoco se olvidó de su bella gente caleña, quienes la acompañaron de la mejor manera en su clasificación a cuartos de final."Es una felicidad inmensa, algo único estar con mi gente, con mi familia, con mi ciudad. Creo que es algo verdaderamente especial", emocionada declaró Agudelo.

Finalmente, le mandó un mensaje muy especial a su madre, Alba Moreno, de quien dio muy bonitas palabras. "Mi mamá se llama Alba, es la persona que más amo en este mundo. Le digo que verdaderamente la amo y que gracias a ella estoy aquí donde estoy".

Vea acá las atajadas de Luisa Agudelo